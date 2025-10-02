Ministrul Sănătății: Personalul din secțiile ATI ale spitalelor va parcurge periodic un training pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, care se va încheia cu examen. Cine nu trece va pleca din acea secție indiferent cine este

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că sunt în lucru patru ordine de ministru de modificare a metodologiei privind prevenirea infecțiilor nosocomiale în spitale și că dorește să introducă, pe modelul german și irlandez, training obligatoriu periodic pentru personalul din secțiile ATI, care se va încheia de fiecare dată cu examen, iar cine nu trece „va pleca din acea secție indiferent cine este”.

„Putem avea o sută de ordine de ministru, o sută de legi și de hotărâri de guvern, dacă oamenii din spital nu respectă protocoalele, nu aplică corespunzător protocoalele, chiar dacă au materiale de protecție, dezinfectanți, dacă nu sunt aplicate corespunzător și dacă nu venim cu metode noi de training constant, cu metode de monitorizare continuă, dacă nu există măsuri de corecție în flux continuu, niciodată nu vom ajunge la nivelul țărilor europene unde infecțiile sunt raportate corespunzător și sunt prevenite”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexadnru Rogobete a precizat că a venit cu ideea introducerii în secțiile ATI de personal specializat care să monitorizeze infecțiile nosocomiale și au apărut voci critice, dar nu renunța la această idee.

„M-am consultat cu specialiști din alte țări. Acolo pe fiecare secție ATI există fie medic epidemiolog sau asistenți medicali specializați. Asta e o măsură pe care o vom aplica în perioada imediat următoare”, a anunțat ministrul.

„În alte țări, că tot vrem cu toții o țară ca afară, dar atunci când venim cu măsuri ca afară nu le dorim, în secții ATI personalul parcurge în fiecare an un training dedicat pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, un training care se finalizează cu un examen”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că s-a consultat cu specialiști din Germania și Irlanda și dorește să introducă și în România acest sistem, iar cine nu trece examenul va pleca din secția ATI „indiferent cine este”.

Rogobete a anunțat și înființarea unui nou plan național de acțiune pentru reducerea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, care va fi pentru achiziții, „pentru a nu exista nicio scuză”, pentru că „suntem țara scuzelor”.