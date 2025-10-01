EXCLUSIV Zeci de proiecte de cumpărare sau construire de biserici în Diaspora, respinse de la finanțare de guvern / Banii – alocați proiectelor de educație / În ultimii ani, aproape jumătate din banii pentru românii de pretutindeni au mers la biserici

Ultima sesiune de finanțare din bani publici a proiectelor care vizează comunitățile de români din străinătate a dus la scăderea masivă a alocărilor pentru biserici, după cum arată documentele publice consultate de G4Media. Zeci de proiecte care vizau cumpărarea sau construirea de biserici noi în străinătate au fost respinse de la finanțare de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, aceeași instituție care în anii electorali 2023-2024 a plătit sute de milioane de lei pentru biserici din străinătate.

Instituția a respins de la finanțare proiecte precum:

– Cumpărarea bisericii Västrabokyrkan din Växjö, Suedia

– Renovarea localului unei biserici din Italia

– Cumpărare locaș de cult Iglesia Evangelica Penticostala Emanuel – Quintanar (Spania)

– Construirea unui lăcaș de cult în Canada de către Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

– Renovarea bisericii și a spațiului comunitar din Swansea (Marea Britanie)

– Întreținerea și dotarea spațiului de cult al Parohiei Ortodoxe „Sfinții Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel” din Italia

– Achiziționarea bisericii Ruthrieston West Church Aberdeen (Scoția) de către Romanian Orthodox Parish „Saints Joachim and Anna” Aberdeen

– Finalizarea proiectului de amenajare interioară a Bisericii Ortodoxe Române din Toulouse (Franța)

– Achiziție Biserica Karlsruhe – Centrul cultural și social-educațional românesc și ortodox

– Dotarea cu fotovoltaice a clădirii bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului” din Stuttgart

– Achiziție spațiu pentru comunitatea ortodoxă din Pavia (Italia)

În schimb, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a admis la finanțare în special proiecte educaționale și culturale:

– Repararea acoperișului Liceului comunal „Gheorghe Asachi”, orașul Herța, Ucraina

– Sprijin pentru sistemul de încălzire al liceului românesc „Ștefan cel Mare și Sfânt”

– Reparație capitală a Liceului cu predare în limba română ce poartă numele academicianului Vasile Marina din satul Apșa de Mijloc (Ucraina)

– Școala Sf. Voievod Neagoe Basarab din Aalst (Belgia)

– Festivalul de Film Românesc de la Londra, 2025

– „Diaspora românească – Generația următoare” – revista copiilor și tinerilor români din Spania

– Memoria locurilor 3.0 – Pe urmele românilor sud-dunăreni

– „Trei tenori ieșeni la Paris – punte culturală între România și Franța” (Ateneul Național din Iași)

– Festivalul ROFEST TRENDS Chicago 2025

Singurele proiecte admise care privesc biserici din străinătate sunt finanțate cu sume de câteva sute de mii de euro, de zeci de ori mai puțin decât în anii 2022-2024:

– Schimbarea acoperișului bisericii ortodoxe din Liege

– Renovare acoperiș biserică Sfântul Nectarie – Neuchâtel (Elveția)

– Dotarea bisericii românești din Komîșivka (Hagi-Curda) cu instalații moderne de eficiență energetică (Ucrain)

– Demolarea parțială a clădirii Bisericii Parohiei „Schimbarea la Față”, reconstrucție subsol și securizare perete comun cu clădirea vecin (Franța)

Sute de milioane de lei de la buget pentru biserici în guvernele Ciucă – Ciolacu – Predoiu

Schimbarea de direcție a resurselor guvernamentale vine pe fondul scăderilor de cheltuieli guvernamentale, dat fiind că guvernul vrea să diminueze deficitul bugetar-record înregistrat în 2024 și perpetuat în 2025.

G4Media a scris în mai multe rânduri despre alocările preferențiale de fonduri de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cum ar fi cei peste 61 de milioane de lei dați de guvernul Ciolacu în 2025 pentru biserici din Diaspora care au răspândit mesaje extremiste și anti-occidentale.

Tot G4Media a scris și că guvernele Ciucă și Ciolacu au plătit peste 110 milioane de lei pentru cumpărarea și construirea de biserici în Diaspora, ca și despre dezmățul din bani publici: încă 21 de milioane de lei de la guvernul Predoiu pentru biserici din Diaspora.

O analiză a finanțărilor Departamentului Românilor de Pretutindeni din perioada 2014-2024 efectuată în luna august 2025 de către Asociația The Diaspora Initiative din Marea Britanie a scos la iveală o imagine deloc plăcută a modului în care statul român se raportează la Diaspora sa.