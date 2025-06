EXCLUSIV Dezmăț din bani publici: încă 21 de milioane de lei de la guvernul Predoiu pentru biserici din diaspora. Suma dată de stat în 2025 sare de 80 de milioane de lei, în plină criză a deficitului bugetar

21,7 milioane de lei a alocat în 29 mai guvernul Predoiu, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru proiecte de carte beneficiază biserici românești din străinătate, potrivit listei de proiecte admise la finanțare. În aprilie, Guvernul Ciolacu alocase alte tranșse în valoare de peste 61 de milioane de lei pentru bisericile românești din diaspora, ceea ce duce totalul la peste 82 de milioane de lei.

Fondurile au ca destinație cumpărări de biserici și lucrări de modernizare. Bisericile și mănăstirile ortodoxe sunt cei mai mari beneficiari, deși mulți preoți și călugări sunt vectori de viralizare a mesajelor extremiste, pro-ruse și anti-europene în diaspora.

Dezmățul din bani publici are loc pe fondul crizei deficitului bugetar, în timp ce reprezentanții partidelor discută deja tăieri de sporuri salariale și de posturi în administrație pentru a diminua deficitul produs de guvernul Ciolacu în ultimii doi ani.

Lista completă a proiectelor aprobate în luna mai de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni:

Germania: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord pentru Parohia Ortodoxă Română „Sf. Calinic de la Cernica” Schwabach Roth, proiectul „Bucuria copiilor”, 170.675 lei

Franța: Association Paroisse Orthodoxe Roumaine Saint Martin de Tours et Nectarie d’Eghina, Consolidarea patrimoniului Bisericii Ortodoxe din Tours: refacerea structurii și restaurarea detaliilor exterioare conform originalului, 1.000.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop Marcellina, Întregirea patrimoniului identitar, național și social, 400.000 lei

Germania: Rumanische Orthodoxe Kirche Gemeinde „Maria Geburt” Bayreuth, proiectul „Lada de zestre” ediția a II-a, 51.500 lei

România: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică – Arhiepiscopie Majora, proiectul „Anul Cardinalul Iuliu Hossu – Evenimente spirituale, culturale și academice în comunitățile românești din Europa. 1”, 244.460 lei

Italia: Biserica San Salvatore alle Coppelle, Renovări interioare ale complexului Bisericii grecocatolice San Salvatore alle Coppelle din Roma, 150.000 lei

Belgia: Asociația socio-culturală CORFOO vzw, Comunitatea Ortodoxă Română din Flandra Orientală și Occidentală, Continuarea lucrărilor de reabilitare a Bisericii Ortodoxe Române din Aalst, 604.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Sfintei Cruci” Roma Tuscolano, Reîntregirea complexului parohial al parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma Tuscolano, 1.000.000 lei

Spania: Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Burgos, Amenajarea terenului și construcția fundației pentru biserica din orașul Burgos, Spania, 1.000.000 de lei

Spania: Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Antonie cel Mare”, proiectul Hai să ne învățăm frumos!, 89.250 lei

Spania, Iglesia Ortodoxa Rumana „ Presentacion del Dios al Templo”, proiectul „Nu locuiești într-o țară, locuiești într-o limbă” – 79.050 lei

Spania: Parroquia Ortodoxa Rumana San Juan Climaco de Requena, proiectul „Meșteșug și artă în slujba credinței”- ediția a III-a, 460.000 lei

Germania, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord pentru Centrul Bisericesc Român Ortodox din Munchen, Centrul Bisericesc Român Ortodox din Munchen (CBROM) – simbol al identității românești în Germania, 443.065 lei

Italia: Mănăstirea Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, Continuarea lucrărilor de reparații și restructurare la Mănăstirea Trichiana, 1.000.000 lei

Italia: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Restructurarea Casei „Sfânta Anastasia” pentru părinți și copii, 3.000.000 lei

Ucraina: Organizația caritabilă „Fundația de caritate „Lumină din lumină”, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din localitatea Crasna — scut al credinței românești din regiunea Cernăuți. Finalizarea picturii, 300.000 de lei

Spania: Parohia Ortodoxă Română „Tuturor Sfinților” din Bilbao, Școala parohială din Bilbao – centru educativ de păstrare și promovare a valorilor românești – ediția II, 37.248 lei

Italia: Mănăstirea Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului”, Amenajarea complexului monahal, 155.000 lei

Canada: Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria, „Punte peste generații: educație și tradiție românească în Gatineau”, 48.675 lei

Australia: Romanian Orthodox Episcopate of Australia and New Zealand Inc., Construirea unei clădiri multifuncționale compusă din: Centrul Cultural-Misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească. Etapa a 2-a, continuare proiect, 1.500.000 lei

Italia: Parrocchia Ortodossa Romena di SS. Ermilo e Stratonico Martiri, Achiziția unui imobil pentru întregirea noului centru comunitar și social pastoral al comunității românești din Marino, 170.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului” din Cremona, Restaurarea patrimoniului național prin fidelitate față de tradiții și credință, 750.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici – Mestrino, Continuarea lucrărilor la complexul parohial al comunității românești din Mestrino – acoperișul, turla și porticul, 1.000.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfânta Lucia, Continuarea lucrărilor de construcție și amenajare a centrului pastoral-comunitar pentru comunitatea românească din Venezia, 3.000.000 lei

Franța: Asociația Culturală Prietenii Mănăstirii Godoncourt, Cultura, viața socială și spirituală românească în străinătate – crearea de noi spații de întâlnire a românilor de pretutindeni, 1.950.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Proorociță Ana – Pescara, Conservarea patrimoniului național prin fidelitate tradițională și misionară 2025, 616.500

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Centrul de solidaritate și asistență socială al parohiei Bologna Vest – continuarea proiectului de amenajare a patrimoniului imobiliar propriu, 500.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Botezul Domnului, Construcția bisericii Fonte Nuova partea 2 (Italia), 1.600.000 lei

Noua Zeelandă, The Saint Ignatius Romanian Christian Orthodox Parish of Auckland, Construirea unei săli social culturale, 300.000 lei

Italia: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Dionisie Reggio Emilia 2, Îmbunătățirea Centrului Comunitar din Reggio Emilia, 157.000 lei