Oleksandr Usyk l-a învins pe Daniel Dubois prin KO și rămâne campion absolut la categoria grea

Ucraineanul Oleksandr Usyk a devenit campion mondial reunificat la box (WBA, WBC, WBO, IBF) la categoria grea, după victoria sa prin KO în runda a cincea în faţa britanicului Daniel Dubois, sâmbătă seara, pe Wembley, la Londra, transmite News.ro.

„Nu ştiu ce voi face acum”, a declarat Usyk (1,91 m, 102,840 kg, 24 de victorii, dintre care 15 înainte de limită, 0 înfrângeri) în ring.

„Vreau să mă odihnesc. Vreau să-mi văd soţia şi copiii. Şi amintiţi-vă: la 38 de ani eşti tânăr!”, a spus Usyk.

După ce l-a felicitat pe ucrainean, Dubois (1,96 m, 110,600 kg, 22 de victorii, dintre care 21 înainte de limită, 3 înfrângeri înainte de limită) a reflectat asupra luptei sale: A„m dat totul. Poate că sunt lucruri pe care le-aş fi putut face mai bine. Dar voi reveni”.

Cu această victorie, Usyk a confirmat că este cel mai bun campion mondial la categoria grea, deşi în viaţa de zi cu zi arată ca un bun familist. Când a sosit pe stadion, îmbrăcat într-un trening gri, deschisese pe jumătate jacheta din care ieşea capul jucăriei de pluş Eeyore (din desenul animat Winnie the Pooh), dăruită de una dintre cele două fiice ale sale în 2022, jucărie de pluş pe care a adus-o de atunci la toate luptele sale. Departe, foarte departe de imaginea violentă a lui Mike Tyson.

Deţinând „doar” titlul IBF, Dubois era evident considerat challenger şi a ajuns primul pe stadionul întunecat, luminat doar de luminile de pe telefoanele miilor de spectatori, însoţit de un vuiet imens. Acelaşi lucru a fost valabil şi pentru Usyk, dar el a fost întâmpinat cu „huiduieli” şi fluierături și focuri de artificii de pe acoperiş, dar a existat totuşi o ovaţie uriaşă când a intrat în ring.

La vârsta de 38 de ani, Usyk nu este de aşteptat să rămână în ring pentru mult timp. De câteva luni, el repetă că se va retrage după două lupte, prima fiind împotriva lui Dubois. Pe 3 iulie anul acesta, englezul Tyson Fury (36 de ani, 2,06 m, 34 de victorii, 1 egal, 2 înfrângeri), care s-a retras din ring după cele două înfrângeri în faţa ucraineanului, a declarat că îl va întâlni din nou pe 18 aprilie 2026, pe Wembley. Totul este posibil, dar încă nu a început nicio discuţie între cei doi sportivi.

Deţinător a patru centuri mondiale, Usyk va trebui să le apere împotriva challengerilor oficiali ai fiecărei federaţii. Cea mai presantă, WBO, îi cere să-l înfrunte în următorul său meci pe neozeelandezul Joseph Parker (33 de ani, 1,93 m, 36 de victorii, 3 înfrângeri). Dar Usyk ar prefera un adversar cu o bursă mai mare decât Parker. În acest caz, el ar putea fi detronat de WBO, dar ar deţine în continuare centurile WBA-WBC-IBF şi ar fi considerat în continuare campion mondial incontestabil, aşa cum a rămas şi după ce a renunţat la titlul IBF în iulie anul trecut, pe care Dubois urma să îl revendice.

