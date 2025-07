Derapaj grav la Ministerul Educației: în loc de punctul de vedere al Institutului de Științe ale Educației pe măsurile din Legea Bolojan, am primit un răspuns politic de la Minister, ce reproduce declarațiile ministrului David

Pe 7 iulie 2025, Edupedu.ro a transmis o solicitare oficială Institutului de Științe ale Educației (IȘE), în care am cerut explicit punctul de vedere al echipei de cercetare cu privire la efectele măsurilor în educație anunțate de Guvern în așa-numita Lege Bolojan. Am întrebat dacă cercetătorii în științele educației au fost consultați în privința măsurilor decise tocmai în domeniul educației, dacă au furnizat date sau analize pentru fundamentarea acestor măsuri și ce spune literatura științifică despre impactul unor decizii precum creșterea normei didactice la 20 ore/săptămână, eliminarea burselor de reziliență și performanță, creșterea numărului de elevi per clasă, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi (cu efectul concedierii a cca. 900 de directori), reducerea plății cu ora și a degrevărilor cadrelor didactice.

Am primit însă un răspuns oficial de la Ministerul Educației și Cercetării, nu de la IȘE, deși solicitarea era adresată clar Institutului de cercetare. Răspunsul este semnat de Biroul de presă al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), dar nu conține nicio mențiune a numelor sau funcțiilor celor care ar fi contribuit din partea IȘE.

Mai grav este faptul că, în conținutul său, răspunsul reia, în mare parte, declarațiile recente ale ministrului Daniel David, prezentate în spațiul public.

De exemplu:

Pentru întrebarea privind creșterea numărului de elevi în clasă, răspunsul MEC la solicitarea făcută de Edupedu.ro către IȘE este: „Numărul de elevi pe clasă/grupă reprezintă o revenire la situația existentă în perioada 2011 – 2023.”

Această formulare este conținută în declarația ministrului din 8 iulie 2025 făcută la Digi24: „Da, vom ajunge și în țară să avem clase cu 30 de elevi, cum am avut, surprinzător, în România, lumea uită, și până în 2020.”

La întrebarea despre comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și concedierea a circa 900 de directori, răspunsul MEC este: „Nu am identificat date relevante pentru a putea răspunde, dar – în principiu – poate facilita crearea normelor didactice fără fragmentări excesive. Directorii rămân profesori titulari în sistem.”

Această justificare este aproape identică cu cea oferită de ministrul Educației la Digi24, într-o emisiune difuzată pe 5 iulie: „Sistemul nostru este foarte fragmentat de multe ori, avem foarte multe unități școlare mici și, atunci, dacă facem acest lucru, spre exemplu, mai eliberăm în jur de 900 de poziții de directori. Ei nu rămân pe drumuri, că ei sunt profesori practic și se întorc la predare, dar reușim să concentrăm zonele astea educaționale, ca sistemul să nu fie foarte fragmentat.”

În plus, formulările de tipul „a se vedea raportul IȘE privind bursele” sau „răspunsul se regăsește mai jos” sunt ambigue și nu oferă poziția clară a echipei de cercetare. Nu este clar dacă cercetătorii de la IȘE sunt autorii documentului final remis de Minister la solicitarea noastră către IȘE, dar pozițiile oferite redacției până acum de cercetătorii de la Institut, chiar și în perioada 2010-2024 în care instituția a funcționat ca unitate de cercetare în interiorul ministerului, nu au conținut niciodată răspunsuri nedocumentate, lipsite de argumente științifice sau date și evidențe.

Singurul răspuns din documentul trimis de MEC care este argumentat și care are structura unui răspuns tipic al IȘE, așa cum am primit în repetate rânduri la solicitările de presă de până acum, este cel referitor la creșterea normei didactice și la tăierile contractelor „plata cu ora”, unde există și o bibliografie.

De remarcat este și că în răspunsul MEC se afirmă:

„Institutul de Științe ale Educației nu a fost implicat direct în procesul de elaborare a măsurilor din domeniul Educației, propuse de Guvern.” Această formulare ridică întrebări suplimentare: a existat vreo implicare indirectă? Au fost implicați doar funcționari din minister? Cine a decis răspunsul oficial în numele IȘE?

Edupedu.ro consideră grav că o solicitare adresată unei instituții de cercetare a primit ca răspuns un document politic, redactat sau compilat de altă instituție, fără transparență privind sursa științifică a informațiilor. Într-un stat democratic, expertiza cercetătorilor și specialiștilor trebuie protejată, nu filtrată prin comunicarea politică a unui minister.

Această situație intră în contradicție directă cu angajamentele publice asumate chiar de ministrul Daniel David (reputat om de știință, chiar președintele consiliului științific al Unității de Cercetare în Educație), la momentul reînființării ISE, în martie 2025. Atunci, ministrul declara: „ISE va funcționa ca o instituție independentă din punct de vedere științific, care fundamentează politicile educaționale cu date, cercetări și analize riguroase. Rolul său nu este să justifice politicile adoptate, ci să le evalueze critic și obiectiv.”

La patru luni de la aceste declarații, exact ceea ce ministrul se angaja să evite pare să se întâmple: un document solicitat cercetătorilor conține un răspuns politic, în numele institutului, fără ca vocea științifică să ajungă la public.