Un adolescent de 15 ani din Germania a fost reţinut după ce a atacat cu ciocanul doi elevi de la fosta sa şcoală

Un băiat de 15 ani a fost reţinut joi în sudul Germaniei, după ce a rănit cu un ciocan doi elevi la fosta sa şcoală, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Serviciile de urgenţă au precizat că cei doi elevi de 14 ani au fost duşi la spital cu răni uşoare după atacul din Friedberg, un oraş cu circa 30.000 de locuitori din apropiere de Augsburg.

Motivul atacului este încă neclar, a menţionat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Potrivit poliţiei, adolescentul de 15 ani a fost elev la respectiva şcoală secundară.

Altercaţia ar fi avut loc în curtea şcolii, cu puţin timp înainte de începerea orelor.

Suspectul a încercat să fugă după atac, dar poliţia a sosit rapid la faţa locului şi a reuşit să-l prindă.

Incidentul a determinat o amplă operaţiune poliţienească în jurul şcolii, situată în centrul oraşului. Pe străzi au fost desfăşurate vehicule de urgenţă şi patrule de poliţişti, iar anumite zone au fost izolate.

Şcoala a continuat să funcţioneze, martorii fiind interogaţi la faţa locului, a mai indicat poliţia pe Facebook.

