Dani Mocanu, premiat de un primar din Bistrița Năsăud cu diplomă de…

sursa foto: Captura

Dani Mocanu, premiat de un primar din Bistrița Năsăud cu diplomă de excelență / Manelistul a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei CCR privind prescripția

18 Aug

Primarul din Lunca Ilvei, comună în județul Bistrița Năsăud, a cheltuit 80 de mii de euro pe un festival la care au cântat Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganul, primul fiind proaspăt scăpat de un dosar în care era acuzat de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat.

Manifestarea organizată la sfârșitul săptămânii trecute s-a numit Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean, iar la final Dani Mocanu a fost recompensat cu o diplomă de către primarul localității, scrie Bistritaexpress.ro.

Acesta a fost primul concert al lui Dani Mocanu, după ce a aflat că a scăpat de pedeapsa pentru proxenetism la care a fost condamnat la începutul anului la 6 ani și jumătate de închisoare. Până a ajuns în instanțele de apel acestea n-au putut însă decat sa constate ca faptele s-au prescris, , ceea ce a si constatat Curtea de Apel Ploiești în 12 august 2025.

Tik-tok-ul s-a umplut cu video-uri din momentul primirii diplomei de manelistul Dani Mocanu din mâinile primarului : ” E o bucurie si o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului…Gălăgia” a strigat Mocanu.

Primăria Lunca Ilvei a avut buget de 400 000 de lei( 80 000 de euro) pentru festivalul de muzică populara ajuns la editia a X-a.

Potrivit datelor de pe SEAP consultate de Bistrița Express de organizarea artistică a programului s-a ocupat o agenție de organizare de nunți.

 

