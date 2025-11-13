G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Spania a amendat platforma X cu cinci milioane de euro pentru publicitate…

Platforma de socializare X/Twitter pe un telefon mobil
Sursa foto: Pexels/Abdelrahman Ahmed

Spania a amendat platforma X cu cinci milioane de euro pentru publicitate în cazul criptoactivelor

Articole13 Noi 0 comentarii

Organismul de supervizare a pieţei de capital din Spania (CNMV) a amendat platforma de social media X, deţinută de Elon Musk, cu cinci milioane de euro, pentru că nu s-a asigurat că o firmă de criptoactive care foloseşte X pen tru a-şi face reclamă are autorizaţie de a furniza servicii de investiţii, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii platformei X, fosta Twitter, nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta informaţia.

Amenda poate fi contestată la Înalta Curte din Spania .

În 2022, Madridul a luat măsuri pentru a reglementa publicitatea excesivă pentru criptoactive, solicitând CNMV să controleze campaniile publicitare şi să se asigure că investitorii sunt conştienţi de riscurile la care sunt expuşi.

„CNMV a decis să impună o amendă companiei Twitter International Unlimited Company pentru neîndeplinirea angajamentelor privind obligaţiile sale de a verifica dacă Quantum AI a fost autorizat să furnizeze servicii de investiţii de către CNMV şi dacă Quantum AI a fost inclus pe lista entităţilor pentru care s-au emis avertismente de către CNMV sau organisme străine de supervizare”, au precizat autorităţile de la Madrid.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Spania a destructurat o reţea care transporta droguri din Maroc cu ajutorul dronelor

Articole12 Noi • 1.771 vizualizări
0 comentarii

Pedro Sánchez, surprins de memoriile fostului rege Juan Carlos: „Democraţia nu a căzut din cer” / Fostul rege al Spaniei trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite

Articole9 Noi • 951 vizualizări
0 comentarii

De ce e Spania economia cu cea mai rapidă creștere din Europa? Fondurile UE, impulsul imigrației, bula imobiliară, ce urmează?

Articole7 Noi • 1.482 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.