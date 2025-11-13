Spania a amendat platforma X cu cinci milioane de euro pentru publicitate în cazul criptoactivelor

Organismul de supervizare a pieţei de capital din Spania (CNMV) a amendat platforma de social media X, deţinută de Elon Musk, cu cinci milioane de euro, pentru că nu s-a asigurat că o firmă de criptoactive care foloseşte X pen tru a-şi face reclamă are autorizaţie de a furniza servicii de investiţii, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Reprezentanţii platformei X, fosta Twitter, nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta informaţia.



Amenda poate fi contestată la Înalta Curte din Spania .

În 2022, Madridul a luat măsuri pentru a reglementa publicitatea excesivă pentru criptoactive, solicitând CNMV să controleze campaniile publicitare şi să se asigure că investitorii sunt conştienţi de riscurile la care sunt expuşi.

„CNMV a decis să impună o amendă companiei Twitter International Unlimited Company pentru neîndeplinirea angajamentelor privind obligaţiile sale de a verifica dacă Quantum AI a fost autorizat să furnizeze servicii de investiţii de către CNMV şi dacă Quantum AI a fost inclus pe lista entităţilor pentru care s-au emis avertismente de către CNMV sau organisme străine de supervizare”, au precizat autorităţile de la Madrid.