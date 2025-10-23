Rusia caută alternative la sancţiunile americane impuse celor mai mari producători de petrol din țară pentru a compensa impactul bugetar

Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din ţară, dar cu toate acestea oficialii de la Moscova se declară încrezători că vor găsi modalităţi de a atenua impactul măsurilor, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

Pierderile sunt inevitabile, deşi greu de cuantificat în prezent, după ce administraţia preşedintelui american Donald Trump a inclus pe lista neagră Rosneft PJSC şi Lukoil PJSC, potrivit unui oficial apropiat Kremlinului. Rusia va recurge la reţeaua sa de traderi de petrol şi flota de petroliere din umbră pentru a limita impactul financiar, a mai spus oficialul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

Rusia are la dispoziţie o lună pentru a se pregăti înainte ca restricţiile să intre în vigoare şi va folosi acest timp pentru a se adapta la noua situaţie, a declarat un alt oficial rus, tot sub protecţia anonimatului. Este posibil ca Trump să îşi schimbe şi el poziţia, în funcţie de progresul negocierilor cu Kremlinul, a adăugat oficialul.

Trezoreria SUA a sancţionat miercuri cei doi giganţi petrolieri ruşi, după ce a acuzat Rusia de „lipsa unui angajament serios faţă de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”. Acestea sunt primele sancţiuni majore ale SUA împotriva Rusiei de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, o schimbare bruscă de direcţie pe fondul frustrării faţă de refuzul preşedintelui rus Vladimir Putin de a accepta un acord de încetare a focului.

Sancţiunile vizează reducerea capacităţii Rusiei de a finanţa războiul aflat acum în al patrulea an, pe fondul unor presiuni tot mai mari asupra economiei şi al unui deficit bugetar tot mai mare. Chiar înainte de ultimele restricţii impuse de SUA, Guvernul rus se aştepta ca veniturile din vânzările de petrol şi gaze, care reprezintă aproape un sfert din bugetul de stat, să scadă la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, din cauza preţurilor mai mici la ţiţei şi a aprecierii rublei.

„Cu certitudine că asta va avea un efect. Nu pot spune că aceste sancţiuni sunt doar muşcături de ţânţari şi nimic grav. Dar cu siguranţă nu vor reduce volumele semnificativ”, a declarat Konstantin Simonov, şeful Fondului Naţional de Securitate Energetică, un centru de reflexie cu sediul la Moscova. „Există modalităţi de a ocoli astfel de măsuri şi este aproape imposibil să le combatem”, a spus Simonov.

În cele din urmă, impactul sancţiunilor asupra Rusiei va depinde de intenţia SUA de a reduce cu adevărat livrările de petrol rusesc pe piaţa globală – un obiectiv pe care Casa Albă l-a evitat în trecut din cauza temerilor că preţurile la petrol şi carburanţi ar creşte.

Cel puţin, sancţiunile ar putea duce la o perioadă în care ţiţeiul rusesc se va vinde la preţuri mult reduse pe pieţele internaţionale. Traderii vor urmări dacă reducerile oferite la petrolul rusesc se intensifică. Încă de la începutul războiului, barilul de ţiţei rusesc s-a vândut cu reduceri semnificative. De exemplu, în această lună, în portul Primorsk de la Marea Baltică, preţul de vânzare al ţieiului rusesc a fost cu aproximativ 12-13 dolari pe baril sub preţul ţiţeiului Brent.

În prima jumătate a acestui an, companiile Rosneft şi Lukoil au fost responsabile pentru aproape jumătate din exporturile de ţiţei rusesc, sau aproape 2,2 milioane de barili pe zi, arată calculele Bloomberg. Împreună cu Surgutneftegas şi Gazprom Neft, care sunt deja vizate de sancţiunile impuse de preşedintele Joe Biden în ianuarie, cei patru producători au reprezentat puţin sub 70% din exporturile totale de petrol ale Rusiei, sau aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi, din ianuarie până în iunie.

Chiar şi o scădere de 5%-10% a exporturilor Lukoil şi Rosneft, combinată cu un discount mai mare de preţ, ar putea costa bugetul până la 120 de miliarde de ruble (1,5 miliarde de dolari) pe lună, a declarat Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global.

Cu toate acestea, cel puţin în public, oficialii ruşi sunt optimişti. „Ţara noastră a dezvoltat o imunitate puternică faţă de restricţiile occidentale”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. „Decizia Trezoreriei SUA nu va provoca probleme deosebite”, a adăugat Zaharova.