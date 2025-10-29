Aliaţi din NATO au doborât recent o dronă deasupra unei baze militare din Estonia

Aliaţi ai Estoniei din NATO au doborât o dronă ce fusese observată împreună cu alte aparate de zbor fără pilot în apropierea bazei militare Reedo a Brigăzii a 2-a de infanterie din Estonia, a declarat miercuri pentru EFE o purtătoare de cuvânt a Forţelor de apărare estone, fără să precizeze cărei ţări aparţinea această dronă, transmite Agerpres.

Într-un scurt comunicat, locotenentul Liis Vaksmann a indicat că, în 17 octombrie, în jurul orei locale 16:30, „aliaţi ai Estoniei au observat drone în apropierea bazei militare Reedo a Brigăzii a 2-a Infanterie a Estoniei”. „Unul dintre aparate a fost doborât folosind o armă anti-dronă, în strânsă cooperare cu Brigada a 2-a de infanterie”, a adăugat ea referitor la acest incident, despre care s-a aflat de abia acum.

Forţele de apărare din Estonia, în cooperare cu poliţia şi serviciul de graniţă, au încercat să localizeze drona doborâtă, dar aparatul nu a fost găsit în zona în care se crede că a căzut, a spus Vaksmann, refuzând să ofere mai multe detalii.

Baza militară Reedo este situată în sud-estul Estoniei, în apropiere de oraşul Viru, situat la aproximativ 45 de kilometri de graniţa cu Rusia.

Această bază este utilizată de Brigada a 2-a Infanterie din Estonia şi de forţele aliate, inclusiv trupele americane, pentru antrenament şi desfăşurare rapidă în conformitate cu planurile de apărare ale NATO.