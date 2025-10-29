Vizibile din spațiu, nisipurile însângerate ale Sudanului dezvăluie masacrarea a mii de oameni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nisipul fierbinte din jurul orașului sudanez El Fasher este pătat de sângele a peste 2.000 de civili masacrați. Bălțile de sânge sunt atât de dense, iar grămezile de cadavre atât de vizibile, încât purificarea etnică comisă, se pare, de rebelii paramilitari sudanezi este vizibilă din spațiu, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Grupurile de miliție care apără orașul alături de armată au afirmat că Forțele de Intervenție Rapidă (RSF) „au comis crime atroce împotriva civililor nevinovați” și au spus că majoritatea morților erau femei, copii și bătrâni.

Un videoclip pretinde că arată un copil soldat ucigând cu sânge rece un bărbat adult. Un altul arată luptători RSF executând civili la câteva momente după ce au pretins că îi eliberează.

Numărul total al victimelor nu a putut fi confirmat imediat, dar imaginile satelitare realizate după căderea orașului în weekend, în urma unui asediu de 18 luni, au arătat dovezi ale unor ucideri în masă.

Analiza efectuată de Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) al Școlii de Sănătate Publică de la Yale, care a urmărit asediul folosind imagini din surse deschise și imagini satelitare, a descoperit grupuri de obiecte „corespunzătoare dimensiunilor corpurilor umane” și „decolorări roșiatice ale solului”, considerate a fi fie sânge, fie solul răscolit.

🚨HUMAN SECURITY EMERGENCY🚨 Day 2: RSF continues mass killings in El Fasher: @HRL_YaleSPH finds evidence of mass killings at RSF-controlled former Children’s Hospital, Saudi Hospital and along the berm.#KeepEyesOnSudan

🛰️@AirbusSpace @Maxarhttps://t.co/1HApllgNL5 pic.twitter.com/g9KmBLhjH0 — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) October 29, 2025

There is evidence the UAE backed RSF is engaged in mass murder in El-Fashar in Darfur. Why is the U.S. allowing the UAE – which we fund militarily – help the brutal RSF engage in mass atrocity? FYI – this isn’t just about Trump – the Biden Admin was letting this happen too. https://t.co/iOTcOkZr60 — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) October 28, 2025





Obiecte de dimensiunea unui corp uman au fost găsite grupate în jurul vehiculelor și de-a lungul unui dig de nisip construit de RSF în jurul orașului. Au existat rapoarte privind civili împușcați în timp ce încercau să evadeze și să fugă.

Laboratorul a declarat că a găsit, de asemenea, dovezi ale unor „operațiuni de curățare din ușă în ușă”.

Acesta a concluzionat: „El Fasher pare să se afle într-un proces sistematic și intenționat de curățare etnică a comunităților indigene non-arabe prin strămutare forțată și execuții sumare”.

Peste un sfert de milion de oameni s-au refugiat în oraș, înfometați și bombardați, în ceea ce fusese ultima fortăreață a armatei în vasta regiune Darfur.

Războiul civil din Sudan, care durează de doi ani și jumătate, a reaprins vărsarea de sânge etnică în regiune, luptătorii RSF fiind acuzați că au masacrat grupuri de africani negri pentru a le lua pământurile.

RSF este alcătuită în mare parte din miliții arabe și formată din faimoșii Janjaweed, responsabili de genocidul și atrocitățile în masă din Darfur de acum 20 de ani.

Cucerirea de către RSF a altor enclave, inclusiv El Geneina în 2023, a dus la masacre etnice a mii de oameni.

Refugiații și lucrătorii umanitari au petrecut ultimele 18 luni avertizând că atrocități similare sunt probabile dacă El Fasher va cădea.

Cameron Hudson, fost director al Consiliului Național de Securitate al SUA pentru Africa, a declarat:

„Am mai văzut înainte ce se întâmplă în El Fasher.

„Acum doi ani, în El Geneina, când RSF a cucerit orașul, a inițiat o campanie de curățare etnică și genocid. Se întâmplă din nou și tot nu facem nimic. Rușine lor. Rușine nouă.”

Zeci de mii de oameni au fugit din El Fasher de când a căzut, mulți îndreptându-se spre vest, spre Tawila.

Un videoclip care pretinde că arată fuga panicată arată zeci de oameni fugind din oraș, ținând strâns lucrurile lor, în timp ce luptătorii RSF strigă insulte rasiale și îi bat.

Într-o altă scenă, mai mulți militanți îmbrăcați în uniformele maro și turbanele caracteristice RSF sunt văzuți înghesuiți într-un camion, urmărind civili neînarmați care fug să-și salveze viața.

Se aud focuri de armă în timp ce un luptător strigă „ucideți-i pe Nuba”, o referire la triburile africane negre din Sudan.

Rapoartele indică faptul că RSF forțează în mod deliberat civilii strămutați spre est, în zone aflate sub controlul lor, practic un teritoriu neutru, și departe de centrele umanitare precum Tawila, unde operează unele agenții internaționale.

Potrivit lui Jeremy Konyndyk, președintele Refugees International, RSF împiedică oamenii să fugă din oraș în alte direcții, blocând în mod specific mișcarea spre sud și vest și obligându-i să se deplaseze spre est, unde nu există siguranță sau acces la ajutor.

Yvette Cooper, ministrul de externe, a declarat: „Asistăm la un model profund tulburător de abuzuri în El Fasher, inclusiv ucideri sistematice, tortură și violență sexuală”.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că a primit „mai multe rapoarte alarmante potrivit cărora RSF comite atrocități, inclusiv execuții sumare”.

Volker Türk, șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU, a declarat că riscul unor noi încălcări și atrocități pe scară largă, motivate etnic, în El Fasher „crește de la o zi la alta”.

Războiul civil catastrofal din Sudan se află în al treilea an, iar ONU și agențiile de ajutor umanitar afirmă că luptele au provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.

Rivalitatea dintre președintele de facto, generalul Abdel Fattah al-Burhan, și adjunctul său, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut sub numele de Hemedti, a degenerat în lupte deschise în aprilie 2023.

Luptele au forțat 14 milioane de oameni să-și părăsească locuințele, iar unele estimări indică un număr de până la 150.000 de morți. Sistemul de sănătate s-a prăbușit, iar mai multe regiuni ale țării au fost cuprinse de foamete.

O misiune de anchetă a ONU a acuzat ambele părți de comiterea unei „serii îngrozitoare de încălcări ale drepturilor omului și crime internaționale”, inclusiv violuri în masă, arestări arbitrare și tortură.

Rivalii au apelat la aliații regionali pentru ajutor, Emiratele Arabe Unite (EAU) fiind acuzate că susțin RSF cu provizii și mercenari prin Ciad și Libia.

Armata sudaneză ar fi fost susținută, între timp, de Egipt, Rusia și Iran.

EAU neagă cu tărie că ar sprijini vreuna dintre părți și afirmă că a făcut presiuni pentru un armistițiu.

Țara face parte din așa-numitul Quad al națiunilor, alături de Statele Unite, Arabia Saudită și Egipt, care a condus eforturile de negociere a păcii.