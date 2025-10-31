Muzica preferată de Constantin Brâncuși se va auzi în Parcul Central din Târgu Jiu / Se dorește amplasarea unui sistem audio / ”Va intra și avertizarea -Vă rugăm să nu vă așezați pe obiectele din piatră”

Muzica pe care o asculta Brâncuși în atelierul său din Paris va fi difuzată în Parcul Central din Târgu Jiu, anunță Gorjonline.

Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare și Documentare „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu, spune că va fi montat un sistem audio pe Aleea Scaunelor, la Poarta Sărutului și la Masa Tăcerii, care va difuza muzica pe care artistul o avea în atelierul său, proiectul urmând să fie implementat în perioada imediat următoare.

„Vreau să fac un sistem audio în Parcul Central, la care să fie difuzată muzica lui Brâncuși din atelierul său din Paris. Este muzica pe care o asculta Brâncuși. Sunt 200 de viniluri. Avem lista cu piesele și muzica, astfel că vom face un sunet ambiental de la Poarta Sărutului și până la Masa Tăcerii în care va intra și avertizarea: «Vă rugăm să nu vă așezați pe obiectele din piatră, scaune, la Masa Tăcerii». Decât să fluiere tot timpul sau să alerge polițiștii locali, mai bine folosim metode moderne. Proiectul acesta va fi realizat în următoarele două luni“, a precizat Cornel Mihalache.