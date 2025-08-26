Organizația Amnesty International cere o anchetă pentru „crime de război” în legătură cu distrugerile „masive” provocate de Israel în Liban

Amnesty International a cerut marţi declanşarea unei anchete pentru „crime de război”, după distrugerile „masive” provocate de armata israeliană în sudul Libanului, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Distrugerea masivă şi deliberată de bunuri civile şi terenuri agricole de către armata israeliană în sudul Libanului trebuie să facă obiectul unei anchete pentru crime de război”, a subliniat ONG-ul într-un comunicat.

Un armistiţiu anunţat pe 27 noiembrie 2024 a pus capăt unui an de ostilităţi, dintre care două luni de război deschis, între Israel şi Hezbollah, în timpul cărora Israelul a desfăşurat trupe la sol.

Acordul prevedea retragerea combatanţilor mişcării libaneze Hezbollah de la frontieră, desfăşurarea armatei libaneze şi destructurarea infrastructurilor mişcării. Israelul trebuia să se retragă total, însă el continuă să menţină forţe armate în mai multe sectoare frontaliere considerate strategice.

„Distrugerea de către armata israeliană de terenuri, case şi alte bunuri civile în sudul Libanului a făcut ca zone întregi să devină de nelocuit şi a distrus nenumărate vieţi”, a declarat Erika Guevara Rosas, directoare generală pentru cercetare a Amnesty International.

O analiză a perioadei cuprinse între începutul invaziei terestre în octombrie 2024 şi sfârşitul lui ianuarie 2025, realizată de ONG, arată că „peste 10.000 de structuri au fost grav avariate sau distruse în timpul acestei perioade”, majoritatea după 27 noiembrie.

„Forţele israeliene au utilizat explozivi puşi manual şi buldozere pentru a distruge structuri civile, între care case, moschei, cimitire, drumuri, parcuri şi terenuri de fotbal, în 24 de aglomerări”, precizează raportul, care se sprijină pe înregistrări video, fotografii şi imagini prin satelit autentificate. „În unele înregistrări video, sunt filmaţi soldaţi în timp ce sărbătoresc distrugerile, cântând şi bucurându-se”, se menţionează în raport.

Amnesty subliniază că „în numeroase cazuri, distrugerile masive de structuri civile au fost comise de armata israeliană în lipsa manifestă a unei necesităţi militare imperioase şi cu încălcarea dreptului internaţional umanitar”. ONG-ul adaugă că „faptul că o clădire civilă a fost utilizată anterior de o parte implicată în conflict nu face automat din ea un obiectiv militar”.

Amnesty precizează că a adresat întrebări autorităţilor israeliene, însă fără a obţine vreun răspuns.

În martie, Banca Mondială a evaluat costul economic al războiului pentru Liban la 14 miliarde de dolari, dintre care 6,8 miliarde reprezintă distrugeri cauzate infrastructurilor.