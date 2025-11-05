Îngrijorare în presa și organizațiile evreiești din SUA și presa din Israel după alegerea lui Zohran Mamdani primar al New York-ului: Îl acuză de antisemitism radical

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

“Este o zi nefastă pentru locuitorii New York-ului. Astăzi, un oraș care a fost un bastion al vieții evreiești și al toleranței liberale ar putea alege ca viitor primar un socialist declarat, un antisionist convins și un apologet al terorismului. Ascensiunea lui Zohran Mamdani nu este o anomalie. În tot Occidentul, progresiștii care odinioară apărau drepturile evreilor acum scuză, justifică sau ignoră antisemitismul – totul sub pretextul ‘criticii guvernului israelian’ ”, scrie John Minster, director de marketing digital la Tikvah Ideas, organizație de caritate evreiască din New York.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Mamdani este primul candidat al unui partid important care s-a angajat să susțină public mișcarea de boicotare a Israelului, pe care unii membri ai comunității pro-Israel o consideră un atac la adresa legitimității existenței statului evreu. El a mai spus că nu va vizita Israelul, rupând cu o tradiție respectată de primari încă din 1951 pentru a-și arăta solidaritatea cu alegătorii evrei din oraș.” scrie editorialistul Jacob Kornbluh, de la The Forward, publicație evreiască din New York, care apare din 1897.

„Newyorkezii s-au pronunțat, alegându-l pe Zohran Mamdani ca viitor primar al orașului New York. Recunoaștem că alegătorii sunt animați de o serie de probleme, dar nu putem ignora faptul că primarul ales are convingeri fundamentale care sunt în contradicție cu convingerile cele mai profunde și valorile cele mai prețuite ale comunității noastre”, a declarat UJA-Federation of New York – cea mai mare federație evreiască din Statele Unite și din Diaspora, într-un comunicat. „Așa cum am făcut-o de peste un secol, vom continua să colaborăm cu toate nivelurile guvernamentale pentru a ne asigura că orașul nostru rămâne un loc în care comunitatea noastră evreiască și toate comunitățile se simt în siguranță și respectate.”

„Având în vedere istoricul lung și îngrijorător al primarului ales Mamdani în ceea ce privește problemele care preocupă profund comunitatea evreiască, vom aborda următorii patru ani cu hotărâre.

Ne așteptăm ca primarul orașului cu cea mai mare populație evreiască din lume să se opună fără echivoc antisemitismului în toate formele sale și să sprijine toți locuitorii evrei, la fel cum ar face cu toți ceilalți alegători.

În lunile următoare, vom cere administrației Mamdani să respecte acest standard de bază, iar ADL va fi neîncetată și neclintită în eforturile sale de a asigura siguranța și securitatea tuturor newyorkezilor evrei. Nu vom face compromisuri și nu vom renunța la urmărirea scopului nostru principal, acela de a proteja poporul evreu.” A spus Jonathan Greenblatt, direcorul național al Anti Defamation League (ADL), ce mai mare organizație de combatere a antisemitismului din lume.

Peste 1.000 de rabini din întreaga SUA, inclusiv lideri ai comunității din New York, au semnat luna trecută o scrisoare deschisă în care avertizau asupra acestei amenințări. Evreii sunt ținta disproporționată a crimelor motivate de ură în oraș; luna trecută, 62% din toate incidentele motivate de ură au fost antisemite.

Potrivit unui studiu UJA, în 2024 trăiau în zona metropolitană New York 1,4 milioane de evrei, cea mai mare comunitate evreiască din diaspora și chiar din lume dacă se consideră Tel Aviv doar orașul, nu și zona metropolitană.

Și în Israel nivelul de alarmă față de victoria lui Mamdani la New York este la maxim. “Dacă va câștiga, acesta este un mesaj clar pentru Partidul Democrat: antisemitii pot conduce; ei nu mai sunt marginalizați. Aceasta înseamnă că a fi susținător al boicotului împotriva Israelului – nu doar a produselor din Cisiordania, ci și a statului suveran Israel – este normal.

Aceasta înseamnă că globalizarea intifadei, așa cum o numește el, este un apel relevant pentru distrugerea singurul stat evreiesc din lume, în timp ce există deja zeci de state arabe și musulmane.” este linia adoptată de cotidianul Jerusalem Post.

“Alegerea lui Zohran Mamdani, care și-a construit o mare parte din capitalul politic pe poziții anti-Israel, face parte dintr-o tendință mai largă – una care încearcă să conteste însăși legitimitatea singurei state evreiești din lume și dreptul său la autodeterminare. Nu este o coincidență că acest lucru se întâmplă într-un oraș cu una dintre cele mai mari comunități evreiești din lume.” scrie Ynet News.