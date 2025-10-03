Comisia Electorală din Moldova va prezenta Curții Constituționale raportul privind partidul „Democrația Acasă”, intrat în Parlament / PAS a contestat legătura Vasile Costiuc – George Simion, considerat de Chișinău pericol pentru securitatea națională

Comisia Electorală din Republica Moldova este așteptată să prezinte curând Curții Constituționale raportul și constatările sale privind partidul „Democrația Acasă”, proaspăt intrat în Parlament, cu puțin peste pragul de 5%, în urma scrutinului din 28 septembrie.

PAS, partidul Maiei Sandu care a obținut majoritatea absolută la alegerile parlamentare și poate forma singur noua guvernare, a contestat la Comisia Electorală Centrală (CEC) în special sprijinul obținut de formațiunea lui Vasile Costiuc din partea lui George Simion pe rețelele de socializare.

Simion, liderul partidului extremist AUR, este considerat de autoritățile de la Chișinău pericol pentru securitatea națională și îi este interzisă intrarea atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina.

Reprezentanții PAS avertizează că implicarea lui George Simion în campania electorală din Republica Moldova reprezintă un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestația citată de Ziarul de Gardă. Din aceste motive, PAS a solicitat anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA, mai arată publicația din Moldova.

G4Media a arătat chiar în ziua alegerilor parlamentare cum George Simion, șeful partidului extremist AUR, îndemna moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia, printr-un video rostogolit pe TikTok de simpatizanții Democrația Acasă în duminica alegerilor parlamentare:

”Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok, înainte de alegerile parlamentare de duminică.

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat încă din luna mai cum Vasile Costiuc este mâna dreaptă a lui George Simion în Republica Moldova. El a făcut campania AUR și chiar a denunțat fără nicio probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Pe de altă parte, Simion a semnalat cu câteva zile înainte de alegeri o presupusă tentativă de scoatere din cursa electorală a partidului Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, fapt care în realitate nu s-a concretizat.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Informația despre participarea lui Vasile Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS), potrivit unui document obținut de G4Media. Citește investigația integrală aici.

O investigație Context.ro realizată în baza unei analize Expert Forum a arătat cum o rețea de conturi de TikTok îl promova pe Vasile Costiuc, cu peste 400 de clipuri video și mii de urmăritori suspecți. Analiza EFOR a scos la iveală indicii solide că ar fi fost vorba de o tentativă de manipulare a algoritmilor. Citește investigația integrală aici.