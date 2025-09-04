Peru reconstruieşte o închisoare de maximă siguranță pe o insulă, locul unei revolte sângeroase în urmă cu patru decenii, soldate cu moartea a 133 de deținuți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedinta peruană Dina Boluarte a anunţat miercuri reconstrucţia unei închisori de maximă securitate pe o insulă din largul coastei capitalei Lima, lăsată în ruine după o revoltă sângeroasă în urmă cu aproape patruzeci de ani, relatează agenția de știri AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Insula-închisoare El Fronton a fost scena unei revolte a grupării maoiste Sendero Luminoso pe 18 şi 19 iunie 1986. Aceasta a dus la moartea a 133 de deţinuţi în timpul unei represiuni a forţelor statului sub preşedintele Alan Garcia (1985-1990), transmite Agerpres.

„Prin construirea acestei noi închisori, ne vom asigura că cei mai periculoşi infractori sunt supuşi unei izolări eficiente”, a declarat preşedinta în timpul semnării contractului de construcţie.

Boluarte a specificat că noua unitate penitenciară va putea găzdui 2.000 de deţinuţi, „sub un regim special închis”, contribuind la reducerea supraaglomerării închisorilor.

Ţara are 68 de închisori cu o suprapopulaţie de 102.000 de deţinuţi, conform Institutului Naţional al Penitenciarelor.

Acest nou centru „ne va permite să dăm o lovitură puternică acestor organizaţii criminale care operează din închisori”, a subliniat preşedinta Boluarte.

Reconstrucţia închisorii va necesita o investiţie de 174 de milioane de dolari şi ar trebui finalizată în opt până la zece luni, conform Ministerului Justiţiei.

El Fronton este o insulă mică de puţin peste două hectare, situată la aproximativ patru kilometri de coasta oraşului Lima. În anii 1980, prizonierii care se aflau acolo au fost mutaţi în alte unităţi, iar insula a devenit un centru de detenţie exclusiv pentru membrii Sendero Luminoso, o organizaţie considerată teroristă în Peru.

Revolta şi masacrul au avut loc în timp ce Lima găzduia o conferinţă mondială a Internaţionalei Socialiste.