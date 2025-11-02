Istvan Kovacs, premiat de UEFA cu un meci de gală din Champions League: Liverpool vs Real Madrid

Istvan Kovacs va conduce partida dintre Liverpool și Real Madrid, cel mai important duel contând pentru etapa a patra din Champions League, ediția 2025-2026. Meciul va avea loc pe Anfield, în data de 4 noiembrie.

Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, ambii din România. Al patrulea oficial va fi Marcel Bîrsan.

În camera VAR se va afla germanul Bastian Dankert, cel care va fi ajutat de elvețianul Fedayi San.

Înainte de marele meci de marți, de la ora 22:00, Liverpool se află pe locul 10, cu șase puncte, în timp ce Realul se găsește pe 5, cu nouă puncte.

Reamintim că în sezonul precedent Istvan Kovacs a arbitrat nu mai puțin de 8 partide în Champions League, printre acestea și finala dintre PSG și Inter, scor 5-0:

Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2

Inter – Arsenal 1-0

Bayern Munchen – PSG 1-0

Steaua Roșie Belgrad – PSV Eindhoven 2-3

Juventus – Benfica 0-2

Real Madrid – Manchester City 3-1

Liverpool – PSG 0-1 (1-4 după penaltiuri)

PSG – Inter 5-0.