Secretarul de stat al SUA: Scutirea de sancțiuni acordată Ungariei este valabilă doar pentru un an

Scutirea Ungariei de sancțiuni poate dura până la un an, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit unui articol publicat de portfolio.hu și citat de portalul 24.hu, Rubio a declarat într-o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de externe ai G7 de la Hamilton că decizia administrației Trump constă în două părți: se va acorda o concesie specială proiectului nuclear legat de extinderea centralei de la Paks, în timp ce pentru conductele de petrol și gaze se va aplica doar o scutire temporară.

“Decizia președintelui constă în mai multe părți. În cazul centralei nucleare, care este deja în construcție și a fost proiectată și construită de o companie rusă, vom permite finalizarea acesteia, deoarece dorim ca Ungaria să fie independentă din punct de vedere energetic”, a declarat ministrul de externe, înainte de a preciza: „Cu toate acestea, în cazul conductelor de petrol și gaze, este vorba de o prelungire de un an, deoarece ar fi un șoc economic dacă acestea ar fi deconectate imediat. Acest lucru afectează o parte foarte mică din exporturile rusești, dar o parte decisivă din importurile maghiare, astfel încât pierderea accesului ar provoca o instabilitate gravă în Ungaria.”

Rubio a subliniat, de asemenea, că obiectivul SUA este de a menține stabilitatea Ungariei în perioada de tranziție, reducând în același timp dependența de Rusia.

Guvernul maghiar, pe de altă parte, a declarat anterior că Donald Trump a scutit țara noastră de sancțiuni pentru o perioadă nelimitată la întâlnirea de la Washington , în timp ce Reuters, CNN și BBC au transmis că Casa Albă a informat presa doar despre o scutire de un an.

În avionul de întoarcere de la Washington, Viktor Orbán a declarat: „Am dat mâna cu președintele american pentru a mă asigura că aceasta înseamnă o renunțare nelimitată la sancțiuni. Dacă nu mă credeți, să ne întâlnim peste un an și să vedem.”