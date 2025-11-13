Secretarul de stat al SUA: Scutirea de sancțiuni acordată Ungariei este valabilă doar pentru un an
Scutirea Ungariei de sancțiuni poate dura până la un an, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit unui articol publicat de portfolio.hu și citat de portalul 24.hu, Rubio a declarat într-o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de externe ai G7 de la Hamilton că decizia administrației Trump constă în două părți: se va acorda o concesie specială proiectului nuclear legat de extinderea centralei de la Paks, în timp ce pentru conductele de petrol și gaze se va aplica doar o scutire temporară.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
“Decizia președintelui constă în mai multe părți. În cazul centralei nucleare, care este deja în construcție și a fost proiectată și construită de o companie rusă, vom permite finalizarea acesteia, deoarece dorim ca Ungaria să fie independentă din punct de vedere energetic”, a declarat ministrul de externe, înainte de a preciza: „Cu toate acestea, în cazul conductelor de petrol și gaze, este vorba de o prelungire de un an, deoarece ar fi un șoc economic dacă acestea ar fi deconectate imediat. Acest lucru afectează o parte foarte mică din exporturile rusești, dar o parte decisivă din importurile maghiare, astfel încât pierderea accesului ar provoca o instabilitate gravă în Ungaria.”
Rubio a subliniat, de asemenea, că obiectivul SUA este de a menține stabilitatea Ungariei în perioada de tranziție, reducând în același timp dependența de Rusia.
Guvernul maghiar, pe de altă parte, a declarat anterior că Donald Trump a scutit țara noastră de sancțiuni pentru o perioadă nelimitată la întâlnirea de la Washington , în timp ce Reuters, CNN și BBC au transmis că Casa Albă a informat presa doar despre o scutire de un an.
În avionul de întoarcere de la Washington, Viktor Orbán a declarat: „Am dat mâna cu președintele american pentru a mă asigura că aceasta înseamnă o renunțare nelimitată la sancțiuni. Dacă nu mă credeți, să ne întâlnim peste un an și să vedem.”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Marco Rubio dă asigurări în presa ucraineană că țările NATO vor fi apărate în caz de atac / Despre incursiunile dronelor rusești: ”Nu ne plac”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.