Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a salutat utilizarea rețelei sale „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron”

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, nu s-a sfiit să-și exprima ura la adresa administrației Macron, relatează lefigaro.fr. Magnatul de origine rusă a scris pe contul său că se bucură că rețeaua sa a fost utilizată „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron”

La puțin peste un an de la arestarea sa în Franța, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram – utilizat pe scară largă de participanții la mișcarea din 10 septembrie – a declarat că este „mândru” că rețeaua sa „este un instrument de protest în Franța împotriva politicilor eșuate ale lui Macron ” . „ După 8 ani de neglijare, oamenii s-au săturat de relații publice goale și de atitudini false și ripostează”, a criticat el pe X.

Cu câteva zile mai devreme, Pavel Durov se pronunțase deja împotriva sistemului judiciar francez, care, în opinia sa, „încă se luptă să stabilească orice neregulă” în ancheta împotriva sa. De asemenea, el criticase, la începutul lunii septembrie, „încercările lui Macron de a înăbuși libertatea de exprimare în Franța timp de ani de zile ” .