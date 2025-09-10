G4Media.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a salutat utilizarea rețelei sale „împotriva politicilor eșuate…

pavel durov, sef director patron telegram, rusia, mesagerie
Sursa foto: Steve JENNINGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a salutat utilizarea rețelei sale „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron”

10 Sep

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, nu s-a sfiit să-și exprima ura la adresa administrației Macron, relatează lefigaro.fr. Magnatul de origine rusă a scris pe contul său că se bucură că rețeaua sa a fost utilizată „împotriva politicilor eșuate ale lui Macron”

La puțin peste un an de la arestarea sa în Franța, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram – utilizat pe scară largă de participanții la mișcarea din 10 septembrie – a declarat că este „mândru” că rețeaua sa „este un instrument de protest în Franța împotriva politicilor eșuate ale lui Macron ” .  După 8 ani de neglijare, oamenii s-au săturat de relații publice goale și de atitudini false și ripostează”, a criticat el pe X.

Cu câteva zile mai devreme, Pavel Durov se pronunțase deja împotriva sistemului judiciar francez, care, în opinia sa, „încă se luptă să stabilească orice neregulă” în ancheta împotriva sa. De asemenea, el criticase, la începutul lunii septembrie, „încercările lui Macron de a înăbuși libertatea de exprimare în Franța timp de ani de zile ” .


- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

