Roman Abramovich a pierdut lupta juridică împotriva sancțiunilor UE / Sancțiunile împotriva fostului proprietar al clubului Chelsea FC sunt „necesare și adecvate”, afirmă cea mai înaltă instanță a UE

Magnatul rus Roman Abramovich a pierdut miercuri ultima sa acțiune în justiție împotriva sancțiunilor UE, informează Politico. Uniunea Europeană l-a sancționat pe fostul proprietar miliardar al clubului de fotbal Chelsea în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul total împotriva Ucrainei, susținând că legăturile strânse cu președintele rus Vladimir Putin l-au ajutat să-și construiască averea enormă.

Abramovich a cerut celei mai înalte instanțe europene să ridice restricțiile, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de a călători în Europa, argumentând, printre altele, că măsurile erau nedrepte și că UE a greșit când a afirmat că el avea legături cu Kremlinul. El a cerut, de asemenea, despăgubiri pentru prejudiciul adus reputației sale.

Însă Tribunalul, parte a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a respins miercuri acțiunea lui Abramovich, calificând sancțiunile drept „necesare și adecvate”.

Curtea supremă a UE a remarcat, de asemenea, rolul semnificativ al miliardarului în calitate de acționar al Evraz, un grup minier siderurgic care asigură venituri substanțiale guvernului rus.

Abramovich a inițiat acțiuni în justiție în UE și în Regatul Unit pentru a-și reabilita numele, avocații săi susținând că statutul său de celebritate l-a transformat într-o țintă, dar fără prea mult succes.

La scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, Abramovich a vândut clubul Chelsea la cel mai mare preț plătit vreodată pentru o echipă de fotbal. Guvernul britanic a declarat că dorește să confiște veniturile de 2,5 miliarde de lire sterline obținute din vânzarea clubului din Premier League și să le direcționeze către Ucraina.

Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a pierdut miercuri și el procesul pe care îl ducea de zece ani pentru a ridica sancțiunile impuse de UE.