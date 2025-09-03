Parlamentul a constituit Comisia specială „România fără violență” / În România s-au înregistrat peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110 % a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani

Deputata PNL Alina Gorghiu spune că noua comisie specială se va ocupa de analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen.

„În premieră, Parlamentul constituie Comisia specială „România fără violență”.

Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Este cel mai mare număr de semnături pentru înființarea unei comisii speciale.

Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii.

Le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru onoarea de a prelua conducerea acestei comisii.

În România nu mai băgăm violența sub preș!

Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient.

Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii. Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen.

Datele confirmă urgența: peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani.

Constituirea acestei comisii este un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, a declarat deputatul Alina Gorghiu.