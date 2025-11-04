G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia…

Didier Reynders
Sursa: Facebook/ Didier Reynders

Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

Articole4 Noi • 282 vizualizări 1 comentariu

Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024 a fost comisar european pentru justiţie, poziţie din care superviza respectarea statului de drept în ţările UE, este investigat de atunci pentru presupuse fapte de spălare de bani săvârşite prin intermediul achiziţiei unor bilete de loterie.

Investigaţia a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de Unitatea de Prelucrare a Informaţiilor Financiare (CTIF) şi de Loteria Naţională a Belgiei, care au detectat tranzacţii suspecte cu sume mari de bani folosite pentru cumpărarea de bilete de loterie electronice.

Între timp, în august anul acesta a fost dezvăluită informaţia că Parchetul belgian a deschis o investigaţie şi asupra băncii ING din Belgia cu privire la un posibil trafic de influenţă în legătură cu acelaşi dosar de presupuse fapte de spălare de bani.

Apoi, pe 16 octombrie, Didier Reynders a fost oficial pus sub acuzare în acest dosar, după ce a fost interogat de un procuror, potrivit publicaţiilor belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard şi site-ului de investigaţii Follow The Money.

Soţia lui Reynders, Bernadette Prignon, judecătoare onorifică la Curtea de Apel din oraşul belgian Liege, a fost de asemenea interogată la scurt timp după el, dar nu a fost încă pusă sub acuzare, scrie Le Soir.

Înainte de a deveni comisar european, Didier Reynders a fost de mai multe ori ministru în guvernele belgiene, respectiv ministru de finanţe între anii 1999 şi 2011, iar apoi ministru de externe între 2011 şi 2019.

Nu este prima dată când el se confruntă cu acuzaţii de spălare de bani, un astfel de dosar fiind deschis de asemenea pe numele său în urmă cu şase ani, dar în final a fost clasat din lipsă de probe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

Articole28 Iul 2025
0 comentarii

Bunuri de 24 de milioane de euro confiscate în România și Italia de la un membru al mafiei / Italianul folosea două societăți din România ca paravan într-un mecanism de spălare a banilor / Era implicat în traficul de droguri

Articole19 Mar 2025
0 comentarii

Percheziții acasă la Didier Reynders: Fostul comisar european pe Justiție, suspectat de spălare de bani prin jocuri de noroc și în timp ce deținea portofoliul UE, a fost audiat de polițiști

Articole4 Dec 2024
0 comentarii

1 comentariu

  1. Fete fierbinți, pregătite pentru distracție intensă HOTY.WEBSITE

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.