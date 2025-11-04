Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024 a fost comisar european pentru justiţie, poziţie din care superviza respectarea statului de drept în ţările UE, este investigat de atunci pentru presupuse fapte de spălare de bani săvârşite prin intermediul achiziţiei unor bilete de loterie.

Investigaţia a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de Unitatea de Prelucrare a Informaţiilor Financiare (CTIF) şi de Loteria Naţională a Belgiei, care au detectat tranzacţii suspecte cu sume mari de bani folosite pentru cumpărarea de bilete de loterie electronice.

Între timp, în august anul acesta a fost dezvăluită informaţia că Parchetul belgian a deschis o investigaţie şi asupra băncii ING din Belgia cu privire la un posibil trafic de influenţă în legătură cu acelaşi dosar de presupuse fapte de spălare de bani.

Apoi, pe 16 octombrie, Didier Reynders a fost oficial pus sub acuzare în acest dosar, după ce a fost interogat de un procuror, potrivit publicaţiilor belgiene Le Soir, Le Vif, De Standaard şi site-ului de investigaţii Follow The Money.

Soţia lui Reynders, Bernadette Prignon, judecătoare onorifică la Curtea de Apel din oraşul belgian Liege, a fost de asemenea interogată la scurt timp după el, dar nu a fost încă pusă sub acuzare, scrie Le Soir.

Înainte de a deveni comisar european, Didier Reynders a fost de mai multe ori ministru în guvernele belgiene, respectiv ministru de finanţe între anii 1999 şi 2011, iar apoi ministru de externe între 2011 şi 2019.

Nu este prima dată când el se confruntă cu acuzaţii de spălare de bani, un astfel de dosar fiind deschis de asemenea pe numele său în urmă cu şase ani, dar în final a fost clasat din lipsă de probe.