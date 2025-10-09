Marșul „Împreună pentru Siguranţa Femeilor”, organizat în 19 octombrie în Piatra Neamț / 3.700 cazuri de violenţă domestică, în acest an în județul Neamț
Asociaţia „Femei de Piatra” va organiza, pe 19 octombrie, prima ediţie a Marşului „Împreună pentru Siguranţa Femeilor”, eveniment dedicat solidarităţii şi conştientizării violenţei de gen, a declarat joi, pentru Agerpres, preşedinta asociaţiei, Ioana-Alexandra Anastasiei.
Iniţiativa face parte dintr-o mişcare naţională coordonată de reţeaua VIF (Violence Intervention Forum).
Scopul marşului este de a atrage atenţia asupra violenţei domestice şi a femicidului, şi de a cere măsuri concrete pentru protejarea victimelor şi sancţionarea agresorilor.
„Ne dorim o lume în care fetele şi femeile să trăiască în siguranţă acasă, la şcoală, la muncă şi pe stradă. Violenţa nu este o normalitate. Este o urgenţă socială care trebuie tratată cu seriozitate şi responsabilitate de către autorităţi şi întreaga comunitate”, a mai spus Ioana-Alexandra Anastasiei.
Marşul este programat să înceapă de la Curtea Domnească Piatra-Neamţ, la ora 16:00, şi va avea loc pe principalele străzi din centrul oraşului.
Participanţii sunt invitaţi să vină cu mesaje şi pancarte de susţinere, pentru a transmite împreună un mesaj puternic: „Niciuna înfrântă! Niciuna uitată! Niciuna mai puţin!”.
În primele nouă luni ale anului 2025, poliţiştii din cadrul IPJ Neamţ au intervenit pentru soluţionarea a 3.758 cazuri de violenţă domestică.
Un ultim caz de femicid s-a produs în Neamţ în urmă cu o săptămână, atunci când o tânără în vârstă de 20 de ani, din Spiridoneşti, a fost înjunghiată mortal de fostul concubin. Şi mama victimei a fost înjunghiată şi este în stare gravă în spital.
