Cum se bagatelizează violența domestică pe internet. Cazul fraților Tzanca Uraganu și Miraj Tzunami

Cântărețul de manele Tzanca Uraganu a recunoscut, la finalul lunii august, în cadrul unui podcast online, că a abuzat fizic femeile cu care a avut relații și că i se pare normal ca acestea să fie ”pălmuite”. ”Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a declarat Tzanca în timpul emisiunii. La câteva zile, fratele său i-a sărit în ajutor cu o melodie pe Youtube: “Două palme din iubire”. Iar mulți au aplaudat, deși femicidul în România devine o problemă de stat.

Derapajul din episodul de podcast a ajuns viral pe internet la scurt timp după ce declarațiile au fost semnalate de mai mulți utilizatori de TikTok, care au declarat că videoclipul trebuie să ajungă în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Moderatorul podcastului, Bursucu’`, nu a avut o reacție publică la declarațiile lui Tzanca până în momentul în care pe internet au apărut critici dure la adresa sa.

Ulterior, episodul a fost şters de pe YouTube de către Bursucu’`, iar moderatorul podcastului a fost chemat la CNA pentru explicații.

”Eu nu am avut acea reacţie de moment în care să-i spun stop, nu există violenţa de niciun fel. Mi-am asumat această greşeală şi ieri am făcut un video în care am spus că oamenii au dreptate că am greşit. Am luat decizia împreună cu echipa să scoatem acest video, pentru că nu vreau să se promoveze violenţa”, a explicat Bursucu’` în fața CNA, potrivit HotNews.

Acesta a publicat un răspuns pe canalul său de YouTube, unde a recunoscut că reacțiile din mediul online au fost justificate și că ar fi trebuit să intervină mai repede referitor la declarațiile făcute de Tzanca în emisiune.

”M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a mai spus Bursucu’` în urma derapajului. Citește mai mult pe InfoSudEst.ro