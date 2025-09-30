Cătălin Predoiu: Doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță / Peste 27.000 de cazuri de violență domestică în primele luni ale anului

Ministrul Afacerilor Externe, Cătălin Predoiu, a precizat, marți, în plenul Parlamentului, că în primele luni ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică, în scădere față de anul 2024. Ministrul a precizat însă că doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță.

„Este important să conștientizăm cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți dintre noi, gravitatea acestui fenomen și să o transformăm, această acțiune, într-o cauză națională. Pentru că este de neacceptat ca o societate care se dorește liberă, democratică, europeană să tolereze fără reacție acest fenomen. Iar el nu poate fi eradicat din cadrul societății doar prin combaterea instituțiilor de forță. Este nevoie de foarte multă prevenție”, a afirmat Cătălin Predoiu în plenul reunit al Parlamentului, care a mercat Ziua Internațională a nonviolenței.

Predoiu a precizat că prevenția presupune un complex de măsuri culturale, educaționale, luate în ansamblul societății foarte de timpuriu, astfel încât să eliminăm cauzele economice, sociale, culturale, care generează acest comportament și aceste reacții intolerabile cu societatea civilizată.

„E important, de asemenea, să cunoaștem fenomenul cu care ne confruntăm. Statisticile arată că el este încă important, chiar dacă există un ușor trend de scădere. Spre exemplu, în acest an, în primele luni, organele de aplicare a legii, instituțiile de forță cum se spune, s-au confruntat cu peste 27.000 de cazuri, comparativ cu 34.000 în perioada anului precedent, ceea ce indică o oarecare scădere, dar, în același timp, această cifră, acest număr, arată și o pondere foarte mare a acestor tipuri de cazuri în ansamblul infracțiunilor, tipurilor de infracțiuni. Ceea ce indică un nivel de violență și de lipsă de respect în societate greu de acceptat”, a precizat ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a menționat că în ultimii ani s-au făcut pași foarte importanți de combatere a fenomenului, cum ar fi ordinele de protecție, sistemul de monitorizare electronică prin brățări electronice,ajustarea sancțiunilor de tip penal, dar nu este suficient, de vreme ce fenomenul rămâne important.

„Deci, se impune încă o revedere permanentă a legislației în acest domeniu, comparație cu legislația altor țări, dar și o corelare mai bună între instituțiile care aplică legea. Spre exemplu, numai 40% din ordinele de protecție care sunt eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță, ceea ce înseamnă o diferență de viziuni între una mai conservatoare, mai prudentă a instituțiilor care aplică legea în fazele incipiente ale combaterii fenomenului și instanțe, care au o atitudine mai puțin conservatoare în privința acestui fenomen. Și poate că aici, un dialog mai strâns între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul de Interne, parchete ar aduce mai multă coerență acțiunii noastre, fiecare instituție, evident, păstrându-și competența, independența și autonomia funcțională în baza legii și a Constituției.

Pot doar să vă mai adaug faptul că, în ceea ce privește Ministerul de Interne, Poliția Română, am reconfigurat structural o serie de compartimente, astfel încât să poată răspunde adecvat acestui fenomen. În alte cuvinte, am creat unități și compartimente speciale de combatere a violenței domestice, am alocat și vom aloca în continuare resurse, inclusiv polițiști suplimentari care să se specializeze în acest tip de criminalitate, pentru că este o criminalitate domestică, și vom continua, evident, pe linia acestor măsuri.

Dar închei exprimându-mi convingerea că numai în măsura în care realizăm că avem de-a face cu un fenomen mult prea extins față de ce poate tolera o societate, sigur, plecând de la premisa că niciun act de violență domestică nu este de acceptat, e nevoie de mai multă coerență între Guvern, Parlament și instituțiile Justiției. E nevoie să facem din această temă una națională, în care sistemul educativ, sistemul de societate civilă, organizată în ONG-uri, să poată coopera. Până când nu vom realiza acest deziderat, să fim realiști, va fi greu să spunem că există șanse reale pentru a eradica această barbarie din sânul societății noastre”, a subliniat Cătălin Predoiu.