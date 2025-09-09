Alina Gorghiu, apel către Ministrul Muncii: Vă cer să reanalizaţi comasarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane / 40 de femei au fost ucise în 2025 / 60.000 cer sprijin anual

Deputatul Alina Gorghiu (PNL) a transmis, marţi, o scrisoare deschisă către ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), prin care îi cere să reanalizeze propunerea de comasare a Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES) cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), motivând că ANES este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice şi cadrul legal în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Ghirghiu se referă la cazurile tot mai dese şi la faptul că doar în acest an 40 de femei fiind ucise cu cruzime de actuali sau foşti parteneri, transmite News.ro.

”Stimate domnule ministru, am aflat despre propunerea avansată de Ministerul Muncii privind comasarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES) cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Înţeleg nevoia de eficientizare şi consolidare instituţională, dar vă cer respectuos să reanalizaţi această propunere, întrucât o astfel de decizie nu ar fi oportună”, se arată în scrisoarea deschisă adresată ministrului Muncii.

Alina Gorghiu explică de ce crede că ANES este esenţială.

”ANES nu este doar o agenţie administrativă. Este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice şi cadrul legal în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Este o instituţie cu mandat unic şi specializat, de importanţă strategică.

În primele opt luni din 2025, 40 de femei au fost ucise cu cruzime de actuali sau foşti parteneri, iar în fiecare an, peste 60.000 de femei apelează la stat pentru sprijin. În acest context dramatic, aşteptările publicului faţă de Guvern sunt enorme şi justificate. Orice diminuare a atribuţiilor ANES ar însemna pierderea iremediabilă a progreselor realizate, slăbirea capacităţii de intervenţie şi pierderea încrederii victimelor”, a explicat Alina Gorghiu.

Ea a precizat şi care sunt riscurile comasării celor două agenţii.

”Aderarea la OECD în pericol – România şi-a asumat Recomandările OECD privind egalitatea de gen în viaţa publică şi în muncă. O comasare a ANES ar compromite aceste angajament; Încălcarea angajamentelor internaţionale – România a ratificat convenţii şi directive esenţiale: convenţia ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW); convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul); cadrul strategic UE pentru egalitate de gen 2020–2025; agenda ONU 2030, Platforma de la Beijing, Rezoluţia 1325/2000 a Consiliului de Securitate al ONU”, a mai subliniat Alina Gorghiu.

Ea a mai precizat că prin comasare sunt puse în pericol fonduri europene deoarece ANES beneficiar direct al proiectelor finanţate prin PNRR şi programele operaţionale.

”Prin rolul său, ANES asigură îndeplinirea uneia dintre condiţiile favorizante esenţiale pentru accesarea acestor fonduri. O comasare ar putea genera întârzieri, blocaje sau chiar pierderea finanţărilor”, a mai transmis Gorghiu în scrisoarea deschisă.

Alina Gorghiu a menţionat ANES are mai multe roluri unice: coordonează Strategia Naţională 2022–2027 pentru Egalitate de Şanse şi Combaterea Violenţei Domestice, cu planuri de acţiune, indicatori şi rapoarte anuale; administrează linia telefonică naţională 0800.500.333, disponibilă 24/7, pentru victimele violenţei domestice, discriminării şi traficului de persoane (aproximativ 10.000 apeluri anual); elaborează standarde de calitate şi cost pentru serviciile sociale şi emite licenţele de funcţionare pentru acestea.

Alina Gorghiu a prezentat şi alte argumente pentru care doreşte ca ANES să rămână o agenţie distinctă.

”Dacă nu se reduc posturi, eficientizarea se poate realiza prin cooperare şi parteneriate, nu prin comasare.

Misiunea ANES – egalitatea de şanse şi combaterea violenţei domestice – are specificitate proprie şi necesită vizibilitate instituţională separată.

Lipsa unei coordonări clare şi a unei viziuni strategice ar însemna slăbirea mecanismelor de prevenire şi intervenţie, cu impact direct asupra siguranţei şi vieţii femeilor din România.

Comisia Europeană a validat deja rolul ANES ca instituţie coordonatoare a Strategiei Naţionale 2022–2027. O absorbţie ar transmite Bruxelles-ului un semnal negativ: că România reduce capacitatea instituţională exact în domeniul unde ar trebui să o consolideze”, a mai declarat Alina Gorghiu.

Ea mai consideră că într-o perioadă în care fenomenul violenţei domestice este mai grav ca niciodată, mesajul nu trebuie să fie de ”diluare” a instituţiilor, ci de consolidare a lor.

”De aceea, vă rog respectuos să păstraţi ANES ca instituţie distinctă, cu atribuţiile şi resursele umane şi financiare necesare pentru a-şi continua misiunea. Femeile din România, victimele violenţei şi toţi cei care cred în egalitate şi demnitate au nevoie de o instituţie puternică, vizibilă şi independentă, nu de una absorbită într-un mecanism mai larg şi mai birocratic”, a mai declarat Alina Gorghiu.