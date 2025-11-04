CSM București, în criză: Adrian Vasile, dat afară de campioana României la handbal

CSM București a anunțat pe site-ul oficial încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile, 43 de ani. Decizia vine pe fondul rezultatelor slabe din Liga Campionilor ale campioanei României la handbal feminin.

„Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, transmite CSM pe site-ul său oficial.

În vârstă de 43 de ani, Adrian Vasile o mai pregătise pe CSM București și în perioada 2019-2024.

Venise la gruparea bucureșteană în vara acestui an, după demisia neașteptată a antrenoarei Helle Thomsen, 54 de ani.

În ultimul meci din Liga Campionilor, CSM a pierdut pe propriul teren, scor 30-36, contra echipei Odense.

În Grupa B a competiției, CSM ocupă locul 6 din opt echipe, cu doar patru puncte acumulate. Liderul Brest are deja 12 puncte.