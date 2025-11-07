Jack Draper, nepotul care și-a uimit bunicul: Povestea emoționantă din spatele milioanelor din tenis

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jack Draper este unul dintre jucătorii reprezentativi ai prezentului din tenisul de câmp masculin, iar sportivul britanic surprinde printr-o poveste din propria viață. În vârstă de 23 de ani, Jack a povestit cum bunicul său a rămas uimit de sumele pe care le câștigă nepotul său din tenis.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Jack Draper, milionarul care conduce prin Londra un VW Polo second hand

Într-o discuție lejeră cu independent.co.uk, Draper a povestit un moment interesant din propria-i familie.

Bunicul său a lucrat 50 de ani într-un supermarket, iar atunci când vede câștigurile nepotului său din tenisul de câmp se freacă la ochi.

„Bunicul meu a lucrat într-un supermarket timp de 50 de ani și, uneori, când se uită la premiile mele în bani, spune: „Doamne, ce e asta?”

Câștigăm foarte mulți bani, înțeleg perfect asta”, spune Draper într-o intervenție pentru sursa citată.

Cu toate că este accidentat și că a ratat jumătate de sezon, Jack a adunat o sumă importantă în 2025 doar din premiile din tenis. Vorbim despre 2,6 milioane de lire sterline.

În total, Draper a câștigat până acum doar din meciurile jucate suma de 6,4 milioane de lire sterline. Sunt bani la care bunicul său a putut doar să viseze de-a lungul vieții sale.

Jack face parte dintre jucătorii care nu pun neapărat mare preț pe anumite „consumabile” ale vieții: sportivul de 23 de ani se deplasează, atunci când este acasă în Londra, cu mașina sa second-hand VW Polo.

Accidentat, Draper atrage atenția încă o dată asupra faptului că sezonul din tenis este mult prea încărcat, de aici și desele accidentări din circuitul mondial (luna trecută, Holger Rune și-a rupt tendonul lui Ahile).

Britanicul spune că tenisul trebuie „să se adapteze” la cerințele fizice din ce în ce mai mari ale sportului.

Pe lângă numărul foarte mare de turnee din sezon, Draper menționează mingile mai moi, terenurile mai lente și noua tehnologie a rachetelor.

Toate acestea combinate cu condiția fizică îmbunătățită a jucătorilor fac meciurile mai lungi și sporesc efortul fizic al acestora.

„Tenisul este un sport în care jucătorii sunt actorii principali, iar comunicarea între turneele de Grand Slam, ATP, WTA și ITF este departe de a fi suficientă.

Toată lumea lucrează separat, și de aceea cred că acest sport nu este la nivelul maxim pe care l-ar putea atinge”, atrage atenția Jack Draper.

Draper a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 4, la începutul verii acestui an. În prezent se găsește pe 11. Cel mai important titlul din carieră este cel de la Indian Wells, turneu Masters 1000, din primăvara acestui an.

În 2024 s-a mai impus la Viena și Stuttgart.