Billboard o numește pe Beyoncé cel mai mare star pop al secolului 21

Beyoncé a fost desemnată cel mai mare star pop al secolului 21 de către Billboard, a anunțat site-ul de topuri muzicale, ca parte a unei serii continue .

„Beyoncé se află în fruntea listei noastre editoriale alese de personal pe baza celor 25 de ani de influență, impact, evoluție”, a scris Andrew Unterberger de la Billboard.

În analiza lor, publicația a scris că locul lui Beyoncé în fruntea listei lor provine din faptul că câștigătoarea recordului Grammy este o interpretă și o creatoare „al cărei angajament față de inovație, evoluție și excelență generală a făcut-o să fie ștacheta cu care toate celelalte vedete pop din acest secol au fost mult timp măsurate” în ultimii 25 de ani.

Beyoncé este artista cu cele mai multe premii Grammy, cu un record de 32 de victorii, și – după ce a obținut încă 11 nominalizări pentru albumul său „Cowboy Carter” din 2024 – este de așteptat să culeagă mai multe trofee în ianuarie.

Cântăreața „Texas Hold ‘Em” are o istorie profundă în topurile Billboard, de asemenea. Are nouă melodii nr. 1 și 24 de melodii în top 10 pe Hot 100. Opt dintre albumele ei au ocupat locul 1 în topul Billboard 200, începând cu albumul ei solo de debut din 2003, „Dangerously In Love”. După ce anterior a dominat undele radio ca parte a grupului Destiny’s Child, 11 dintre albumele solo ale lui Beyoncé au intrat în top 10 Billboard.

Începând cu luna august, Billboard a întocmit un clasament al celor mai buni 25 de artiști pop din ultimii 25 de ani. Publicația alege artiștii care, în opinia sa, au definit cel mai bine celebritatea pop și au „exemplificat măreția pop” de la începutul mileniului.

Săptămâna trecută, Taylor Swift a fost anunțată pe locul 2 de Billboard, Rihanna ocupând poziția a treia.

Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga și Drake completează top 10.

Pe locul 25 se află Katy Perry, iar alți artiști pop, printre care Bad Bunny, The Weeknd, One Direction, Miley Cyrus, Eminem, Usher și alții, se clasează între ei.