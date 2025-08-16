Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est au reacționat cu scepticism la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin după summitul din Alaska, informează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși a spus că este interesat să pună capăt conflictului, Putin a subliniat că pentru aceasta „trebuie eliminate cauzele principale”, adăugând că „situația din Ucraina” are legătură cu „amenințări fundamentale la adresa securității (Rusiei)”.

Într-o postare pe X, sâmbătă dimineață, ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, l-a acuzat pe Putin de „mai multă manipulare și amenințări voalate”, referindu-se la avertismentul liderului rus către Ucraina și Europa de a nu „sabota” progresul făcut la summit.

La rândul său, ministrul ceh de externe Jan Lipavsky a declarat, citat de Reuters, că salută eforturile președintelui american Donald Trump, dar se îndoiește de interesul lui Putin pentru un acord.

„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina în ziua de azi”, a spus el.