G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin

Jan Lipavsky
Sursa foto: Twitter / Jan Lipavsky

Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin

Articole16 Aug 0 comentarii

Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est au reacționat cu scepticism la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin după summitul din Alaska, informează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Deși a spus că este interesat să pună capăt conflictului, Putin a subliniat că pentru aceasta „trebuie eliminate cauzele principale”, adăugând că „situația din Ucraina” are legătură cu „amenințări fundamentale la adresa securității (Rusiei)”.

Într-o postare pe X, sâmbătă dimineață, ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, l-a acuzat pe Putin de „mai multă manipulare și amenințări voalate”, referindu-se la avertismentul liderului rus către Ucraina și Europa de a nu „sabota” progresul făcut la summit.

La rândul său, ministrul ceh de externe Jan Lipavsky a declarat, citat de Reuters, că salută eforturile președintelui american Donald Trump, dar se îndoiește de interesul lui Putin pentru un acord.

„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina în ziua de azi”, a spus el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul german, prudent după summitul Trump–Putin. Londra, în pregătirea desfășurării unei „Forțe Multinaționale Ucraina”

Articole16 Aug
0 comentarii

Summit Trump-Putin, Alaska | Președintele SUA, Donald Trump, a postat mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de decolare / Discuții cu reporterii de la bordul Air Force One: Ucraina va decide cu privire la eventuale schimburi de teritorii cu Rusia

Articole15 Aug • 887 vizualizări
0 comentarii

Ce i-ar fi oferit Trump lui Putin: Încetarea focului / Recunoașterea de facto a cuceririlor rusești / Ridicarea sancțiunilor /  SUA nu garantează că Ucraina nu va adera la NATO (surse)

Articole7 Aug • 5.699 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.