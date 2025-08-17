BREAKING Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului / Steve Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” / Liderii europeni se consultă duminică cu Zelenski, înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia trebuie să pornească de la actuala linie a frontului și să implice exclusiv liderii Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, la două zile după summitul Trump-Putin din Alaska, care nu a adus rezultate concrete pentru încetarea conflictului, relatează CNN.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuții […] Rusia încă nu are succes în regiunea Donețk. Putin nu a reușit să o cucerească în 12 ani, iar Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a afirmat Zelenski la o conferință de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zelenski a mai precizat că, în cazul unui refuz al Rusiei de a participa la negocieri în format trilateral, atunci vor fi impuse noi sancțiuni și că sprijinul pentru Ucraina va continua „cât timp va fi necesar”.

În plus, Zelenski a cerut mai multe clarificări despre cum ar urma să arate „garanțiile de securitate” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace, în cadrul conferinței. „Ceea ce a spus președintele Trump despre garanțiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui (președintelui rus Vladimir) Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanție de securitate”, a declarat Zelenski alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Liderul ucrainean a enumerat mai multe aspecte neclare legate de potențialul acord, inclusiv „dacă vor fi «trupe pe teren», dacă va exista protecție ca în alte țări, în aer, știți ce vreau să spun”. „Vrem cu adevărat să primim un răspuns la aceste întrebări pentru a înțelege ce presupun garanțiile de securitate”, a adăugat el. Ulterior, Zelenski a mulțumit lui von der Leyen pentru sprijinul acordat de Europa Ucrainei. „Am convenit asupra necesității unui armistițiu pentru pașii diplomatici următori, a unor garanții de securitate eficiente pentru Ucraina și a menținerii presiunii sancțiunilor asupra Rusiei pentru a-i limita potențialul viitor”, a postat Zelenski pe X. Trimisul american Steve Witkoff a declarat pentru CNN că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să permită o prevedere de apărare colectivă pentru Ucraina într-un viitor acord de pace. Witkoff a explicat că clauza — asemănătoare cu „Articolul 5” al NATO, care prevede că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor — reprezintă o soluție de compromis față de insistența Rusiei ca Ucraina să nu poată adera niciodată la NATO. Anterior, președintele american a fost mai degrabă rezervat față de cererile frecvente ale Kievului privind garanțiile de securitate. Liderii europeni au reacționat, sâmbătă, la întâlnirea fără rezultate a lui Trump cu Putin printr-un mesaj comun : „Suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei” dacă aceasta va continua să ucidă în Ucraina și „Rusia nu poate avea drept de veto împotriva parcursului Ucrainei către UE și NATO”.

Președintele Emmanuel Macron, premierul Giorgia Meloni, cancelarul Friedrich Merz, premierul Keir Starmer, președintele Alexander Stubb, premierul Donald Tusk, președintele Antonio Costa și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen au dat garanții că UE va continua să consolideze sancțiunile și măsurile economice împotriva Rusiei până la obținerea unei păci durabile.

Pe fondul repercusiunilor summitului din Alaska, liderii Europei se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu președintele american Donald Trump la Casa Albă luni. În comunicatul lor, oficialii europeni au afirmat că „Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită, în timp ce lucrăm spre o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

Principalii aliați europeni ai Kievului se vor întâlni și ei în următoarea oră pentru a analiza posibile garanții de securitate pentru Ucraina în cadrul unui eventual acord de pace.

