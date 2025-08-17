BREAKING Zelenski: Negocierile de pace cu Rusia trebuie să fie trilaterale și să pornească de la linia frontului / Steve Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” / Liderii europeni se consultă duminică cu Zelenski, înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia trebuie să pornească de la actuala linie a frontului și să implice exclusiv liderii Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, la două zile după summitul Trump-Putin din Alaska, care nu a adus rezultate concrete pentru încetarea conflictului, relatează CNN.
„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuții […] Rusia încă nu are succes în regiunea Donețk. Putin nu a reușit să o cucerească în 12 ani, iar Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a afirmat Zelenski la o conferință de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Zelenski a mai precizat că, în cazul unui refuz al Rusiei de a participa la negocieri în format trilateral, atunci vor fi impuse noi sancțiuni și că sprijinul pentru Ucraina va continua „cât timp va fi necesar”.
Președintele Emmanuel Macron, premierul Giorgia Meloni, cancelarul Friedrich Merz, premierul Keir Starmer, președintele Alexander Stubb, premierul Donald Tusk, președintele Antonio Costa și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen au dat garanții că UE va continua să consolideze sancțiunile și măsurile economice împotriva Rusiei până la obținerea unei păci durabile.
Pe fondul repercusiunilor summitului din Alaska, liderii Europei se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu președintele american Donald Trump la Casa Albă luni. În comunicatul lor, oficialii europeni au afirmat că „Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită, în timp ce lucrăm spre o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.
Principalii aliați europeni ai Kievului se vor întâlni și ei în următoarea oră pentru a analiza posibile garanții de securitate pentru Ucraina în cadrul unui eventual acord de pace.
Ce trebuie să știți:
Lideri din Marea Britanie și UE alături de Zelenski: Mai mulți lideri europeni au anunțat că se vor alătura liderului ucrainean la Washington mâine.
Întâlnire astăzi: „Coaliția celor dispuși” — principalii aliați europeni ai Ucrainei — se vor întâlni astăzi prin videoconferință, la ora 15:00, ora locală (9:00 ET).
Declarație nordică: Grupul Nordic-Baltic Eight și-a reiterat angajamentul de a pune capăt războiului Rusiei. Răspunzând declarației, Zelenski a spus că Rusia „complică” discuțiile de pace.
Pe front: Cinci persoane au fost ucise și cel puțin 11 au fost rănite în Ucraina în ultimele 24 de ore. Rusia a afirmat că a interceptat 46 de drone de lungă distanță lansate de Ucraina, iar o persoană a fost rănită de o dronă doborâtă.
