Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar – corespondent The Economist, citând surse anonime

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un corespondent al publicației The Economist a aflat din surse că liderii Rusiei și ai SUA ar fi ajuns la un acord preliminar privind un „armistițiu aerian” temporar, relatează European Pravda, citând corespondentul Oliver Carroll.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mi s-a spus că există un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian până la întâlnirea liderilor în format trilateral.”

„Credem că cerul va oferi semnale despre rezultatele provizorii ale acestor discuții. Săptămâna viitoare va fi interesantă,” a citat Carroll sursele sale anonime.

Până în prezent, nu au fost făcute declarații oficiale privind un astfel de acord.

Context

Trump a început să informeze Ucraina și liderii europeni despre rezultatele discuțiilor sale cu liderul de la Kremlin. De asemenea, el a anunțat noi discuții cu liderul de la Kremlin și a spus că va participa la o eventuală întâlnire între Zelenskyy și Putin, dacă aceasta va avea loc.