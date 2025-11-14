Transportul public din Deva devine integral ecologic, de anul viitor

Transportul public din municipiul Deva beneficiază acum de o flotă de 26 de autovehicule electrice şi va deveni integral ecologic din a doua parte a anului viitor, după ce autoritatea locală va finaliza implementarea a două proiecte de mobilitate urbană ce vizează achiziţia de maşini prietenoase cu mediul, a declarat, vineri, primarul localităţii, Lucian Rus, transmite Agerpres.

Primul proiect, în valoare de 44,67 milioane de lei, prin care s-au cumpărat 22 de microbuze electrice şi patru autobuze de acelaşi fel, s-a încheiat vineri, marcând, potrivit autorităţilor locale, una dintre cele mai importante investiţii în transportul public local din Deva.

Finanţarea a fost asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, proiectul derulându-se în perioada 2029-2025.

„Scopul acestui proiect este să ajute la dezvoltarea unui transport modern şi curat, la fluidizarea traficului. Este important să în curajăm oamenii să folosească transportul în comun. Alături de un alt proiect, aflat în implementare, dorim să transformăm oraşul în unul verde şi, de ce, în unul descongestionat din punct de vedere al circulaţiei”, a spus, pentru Agerpres, primarul municipiului Deva, Lucian Rus.

Microbuzele şi autobuzele electrice se află deja pe traseu, fiind coordonate de societatea de transport local a municipalităţii. Acestea beneficiază de facilităţi pentru călători, iar la capăt de linie sunt prevăzute staţii de încărcare pentru fiecare autovehicul.

„Au fost achiziţionate 22 de microbuze electrice şi patru autobuze electrice. Sunt 33 de staţii de încărcare, unele fiind staţii de încărcare rapide. Microbuzele au câte 20 de locuri, iar autobuzele numără 30 de locuri. Autobuzele sunt prevăzute cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap. Toate maşinile sunt dotate cu instalaţii de aer condiţionat, încălzire, sunt tapiţate cu material textil. Sperăm ca populaţia să preţuiască aceste autobuze pentru că le folosim pentru noi toţi”, a declarat Felicia Deteşan, managerul de proiect.

Cel de-al doilea proiect de modernizare a transportului local de călători, care prev ede achiziţia a încă zece autobuze electrice, se află într-o fază avansată, la finalul acestuia parcul auto al municipalităţii din Deva urmând să devină unul dotat integral doar cu autobuze electrice. Se estimează că autobuzele vor fi aduse în luna mai 2026, ceea ce va permite ca proiectul să fie gata în a doua jumătate a anului viitor.