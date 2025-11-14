EXCLUSIV Decizie scandaloasă a Bisericii Ortodoxe: preotul-vedetă Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală în timpul spovedaniei, a fost doar suspendat / El nu a fost exclus din preoție

Preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, cunoscut pentru desele sale apariții în presă, nu a fost dat afară din Biserica Ortodoxă Română după condamnarea definitivă pentru agresiune sexuală, ci doar suspendat. Decizia, consultată de G4Media, a fost luată de Patriarhul Daniel și transmisă de Arhiepiscopia Bucureștilor. Instituția a confirmat pentru G4Media că a luat decizia de a-l suspenda, nu de a-l exclude definitiv din preoție.

Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv în luna septembrie 2025 la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. Sentința a fost dată de magistrații curții de Apel București.

Textul înștiințării: ”În conformitate cu Înalta rezoluție de pe temei 11406/18.10.2025, vă aducem la cunoștință faptul că Preafericitul părinte patriarh Daniel, luând act de sentința penală 484/2024, definitivă prin decizia penală 1319/A/18.09.2025, a aprobat prelungirea suspendării activității Pr. Visarion Alexa în postul de preot la parohia ”Pogorârea Sf. Duh – Militari” până la data de 18 septembrie 2028”.

Practic, Patriarhul Daniel i-a dat preotului Visarion Alexa o suspendare de trei ani de la slujire ca preot după ce a justiția îl condamnase penal la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

Cum justifică Arhiepiscopia București faptul că nu l-a exclus din preoție pe Visarion Alexa

Arhiepiscopia București a confirmat pentru G4Media faptul că i-a prelungit suspendarea preotului Visarion Alexa. Întrebați de ce preotul nu a fost dat afară (caterisit), reprezentanții Arhiepiscopiei au dat urmatorul răspuns:

”În urma condamnării definitive din 18 septembrie 2025 a Preotului Visarion Alexa, la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare, nu cu executare, Arhiepiscopia Bucureştilor, prin hotărârea Permanenţei Consiliului Eparhial, a prelungit suspendarea activităţii clericale a acestuia până la 18 septembrie 2028, conform condamnării definitive a instanţei civile. La sfârşitul perioadei respective, va avea loc o evaluare canonică a celui condamnat, iar Consistoriul Eparhial se va pronunţa în consecință.

Conform dreptului canonic ortodox, caterisirea (excluderea definitivă din preoție) se pronunță exclusiv de către Consistoriul bisericesc, după analizarea efectului sentinței judecătorești definitive și a tuturor circumstanțelor. Arhiepiscopia Bucureștilor vă asigură că decizia finală – care va include măsurile prevăzute de dreptul canonic – va fi luată cu respectarea tuturor legiuirilor bisericești.

Întrebați de G4Media ce valori morale transmite Biserica Ortodoxă prin decizia de a nu-l da afară din sânul ei pe un preot condamnat definitiv pentru agresiune sexuală, reprezentanții Arhiepiscopiei București au spus că ”poziția Arhiepiscopiei Bucureștilor este clară și fermă: condamnăm fără echivoc agresiunea sexuală comisă de acest preot. Suspendarea imediată și totală demonstrează angajamentul nostru față de protecția victimelor. Orice agresiune este incompatibilă cu învățătura creștină și provoacă traume greu de vindecat”.

De ce a fost condamnat Visarion Alexa

Alexa a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe în primăvara anului 2022. În iulie 2022, o femeie a depus o plângere penală împotriva preotului Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, agresiunea sexuală s-ar fi produs în timpul spovedaniei.

După izbucnirea scandalului în spaţiul public, în contextul în care preotul era cunoscut ca realizator sau ca invitat în cadrul unor emisiuni radio şi TV, preotul s-a autosuspendat de la slujire şi a recunoscut că avea o relaţie de prietenie cu enoriaşa respectivă.

Instanța l-a obligat pe Visarion Alexa să îi plătească părţii vătămate 2700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale.

Conform doxologia.ro, părintele Visarion Alexa, originar din Bacău, este parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” – Militari, din Bucureşti.

În calitate de realizator sau de invitat în cadrul emisiunilor radio şi TV, părintele Visaron Alexa abordează teme de actualitate şi răspunde la frământările generaţiei actuale. A participat la numeroase cateheze, întruniri, conferinţe, la diferite dialoguri şi dezbateri.