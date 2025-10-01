Scandalul privind produsele de protecție solară din Australia se amplifică pe măsură ce tot mai multe produse sunt retrase de pe rafturi

Un amplu scandal privind produsele de protecție solară a izbucnit în Australia după ce 18 produse au fost retrase de pe rafturi ca fiind neconforme, în contextul preocupării privind incidența ridicată a cancerului de piele în această țară. O analiză realizată în luna iunie de un grup de apărare a drepturilor consumatorilor a constatat că mai multe produse de protecție solară populare și scumpe nu ofereau protecția promisă de producători, relatează BBC.

Unul dintre produse, Lean Screen Skinscreen de la Ultra Violette, ar trebui să ofere un factor de protecție solară (SPF) de 50+, dar a înregistrat un rezultat de SPF 4 și a fost retras voluntar de pe piață în luna august.

O anchetă efectuată de autoritatea de reglementare a medicamentelor a avertizat acum cu privire la alte 20 de produse de protecție solară de la alte mărci, care au aceeași formulă de bază, și a ridicat „îngrijorări semnificative” cu privire la un laborator de testare.

„Testele preliminare indică faptul că această formulă de bază nu are probabil un factor de protecție solară (SPF) mai mare de 21”, a declarat Administrația Produselor Terapeutice (TGA) într-o actualizare, adăugând că pentru unele produse, factorul SPF poate fi de doar patru.

Dintre cele 21 de produse menționate, opt au fost retrase de pe piață sau producția lor a fost oprită complet. Vânzarea altor 10 produse a fost suspendată, iar alte două sunt în curs de revizuire. Unul dintre produsele menționate de TGA este fabricat în Australia, dar nu este comercializat în această țară.

Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume – se estimează că doi din trei australieni vor avea cel puțin o excizie în timpul vieții – și are unele dintre cele mai stricte reglementări privind produsele de protecție solară la nivel global.

Scandalul a provocat o reacție negativă masivă din partea clienților din țară, dar experții au avertizat că ar putea avea implicații la nivel global. Au fost identificate probleme atât în ceea ce privește fabricarea unor produse de protecție solară, cât și integritatea testelor de laborator pe care se bazează pentru a dovedi afirmațiile privind SPF.

Producătorul formulei de bază în cauză, Wild Child Laboratories Pty Ltd, a încetat să o mai fabrice ca urmare a acestui fapt, a declarat TGA.

Într-o declarație, șeful Wild Child Laboratories, Tom Curnow, a spus că TGA nu a constatat probleme de fabricație la unitatea sa. „Discrepanțele semnalate în testele recente fac parte dintr-o problemă mai amplă, la nivelul întregii industrii”, a spus el.

TGA a declarat anterior că intenționează să „revizuiască cerințele existente privind testarea SPF”, care pot fi „extrem de subiective”, dar în actualizarea de marți a afirmat că are îngrijorări semnificative cu privire la testele efectuate de Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp), un laborator din SUA: „TGA este conștientă de faptul că multe companii responsabile pentru fabricarea produselor de protecție solară utilizând această formulă de bază s-au bazat pe testele efectuate de PCR Corp pentru a-și susține afirmațiile privind SPF.” Între timp, companiile care utilizează formula de bază problematică și laboratorul PCR au fost contactate de TG.

Într-o declarație trimisă prin e-mail către BBC, PCR Corp a sugerat că factorii externi ar putea explica discrepanțele dintre ratingurile SPF obținute în testele sale și cele efectuate ulterior de alte companii. „Performanța produselor de protecție solară măsurată în laborator reflectă exact lotul și starea probei trimise în acel moment”, se arată în declarație.

„Mai mulți factori externi laboratorului – precum variabilitatea de fabricație între loturi, diferențele dintre materiile prime, ambalarea, condițiile de depozitare, vechimea produsului și manipularea pe piață – pot influența SPF-ul produselor vândute ulterior.”

Se mai explică de asemenea că „testarea este, prin urmare, o parte a unui proces mai amplu de control al calității și de reglementare, care include controale ale procesului de fabricație, programe de stabilitate și supraveghere post-comercializare de către mărci și autorități de reglementare”.