Cod Portocaliu de vijelie în București / Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru siguranța cetățenilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri pentru protejarea cetățenilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Primăria Capitalei a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor:

Verificarea șantierelor și panourilor publicitare – Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.

Verificarea semafoarelor – Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

Intervenții în parcuri – Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.

Securizarea șantierelor – Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.

Număr de urgență pentru sesizări

Primăria Capitalei pune la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.