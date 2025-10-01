Cod Portocaliu de vijelie în București / Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru siguranța cetățenilor
În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri pentru protejarea cetățenilor.
Conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Primăria Capitalei a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor:
Verificarea șantierelor și panourilor publicitare – Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.
Verificarea semafoarelor – Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.
Intervenții în parcuri – Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.
Securizarea șantierelor – Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.
Număr de urgență pentru sesizări
Primăria Capitalei pune la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.
