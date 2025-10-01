G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei membri prezumtiv ai Hamas au fost arestați la Berlin / Aceștia…

sursa foto: captură Youtube

Trei membri prezumtiv ai Hamas au fost arestați la Berlin / Aceștia sunt acuzați că plănuiau atentate împotriva instituțiilor evreiești din Germania

Articole1 Oct • 11 vizualizări 0 comentarii

Trei membri prezumtivi ai Hamas, suspectați că au achiziționat arme destinate „atentatelor mortale împotriva instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania”, au fost arestați miercuri, 1 octombrie, la Berlin, a anunțat parchetul federal german, citat de Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În timpul arestării celor pe care procuratura îi consideră „operatori străini” ai Hamas, „au fost descoperite o pușcă de asalt AK-47, mai multe pistoale și o cantitate mare de muniție”, precizează procuratura.

Persoanele arestate au fost identificate de procuratură ca fiind:

  • cetățeanul german Abed Al G.,
  • cetățeanul libanez Wael FM și
  • cetățeanul german Ahmad I.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.