Trei membri prezumtiv ai Hamas au fost arestați la Berlin / Aceștia sunt acuzați că plănuiau atentate împotriva instituțiilor evreiești din Germania

Trei membri prezumtivi ai Hamas, suspectați că au achiziționat arme destinate „atentatelor mortale împotriva instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania”, au fost arestați miercuri, 1 octombrie, la Berlin, a anunțat parchetul federal german, citat de Le Figaro.

În timpul arestării celor pe care procuratura îi consideră „operatori străini” ai Hamas, „au fost descoperite o pușcă de asalt AK-47, mai multe pistoale și o cantitate mare de muniție”, precizează procuratura.

Persoanele arestate au fost identificate de procuratură ca fiind: