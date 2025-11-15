G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Columbia va achiziţiona avioane de luptă suedeze în valoare de 4 miliarde…

Sursa foto: Wikimedia Commons / U.S. Air Force photo by 1st Lt. Christopher Mesnard

Columbia va achiziţiona avioane de luptă suedeze în valoare de 4 miliarde de dolari, într-un context de tensiuni cu Statele Unite

Articole15 Noi 0 comentarii

Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Contractul, care a făcut obiectul unui acord de principiu în aprilie cu compania Saab, vizează 17 avioane, a anunţa t preşedintele columbian Gustavo Petro de la o bază militară.

Potrivit liderului columbian, aceste aeronave vor avea drept scop „descurajarea uciderii de oameni” în ţară şi „a agresiunilor co ntra Columbiei, indiferent de unde ar proveni acestea”.

„Într-o lume geopolitică în dezordine”, aceste „atacuri ar putea veni de oriunde”, a atenţionat el.

SUA şi Franţa au propus Bogotei avioanele lor de luptă, însă Petro a respins ambele oferte.

Bogota este îngrijorată de desfăşurarea de amploare a forţelor SUA în Caraibe, unde Washingtonul întreprinde din septembrie lovituri aeriene contra unor nave prezentate, fără dovezi, ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Aceste atacuri au distrus cel puţin 21 de nave în timpul a 20 de asalturi în apele internaţionale, făcând cel puţin 80 de morţi în această campanie care a amplificat în mod considerabil tensiunile regionale, mai ales cu Venezuela, Donald Trump acuzându-l pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că este capul unui cartel al drogurilor.

Donald Trump l-a acuzat şi pe omologul său columbian că este „un baron al drogurilor„, care nu face nimic pentru a stăvili producţia de cocaină în ţara sa şi a impus sancţiuni economice la adresa Columbiei.

Preşedintele american a retras de asemenea Columbia de pe lista aliaţilor Washingtonului în lupta antidrog, tăind din ajutoarele financiare pentru această ţară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Columbia autorizează vânzarea florilor de canabis în scopuri medicale în farmacii

Articole29 Oct 2025 • 71 vizualizări
0 comentarii

Fostul președinte columbian Alvaro Uribe ar putea sta 12 ani în arest la domiciliu

Articole21 Oct 2025 • 111 vizualizări
0 comentarii

Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, pe care o acuză că nu combate traficul de droguri / Președintele american îl acuză pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor”

Articole19 Oct 2025 • 1.299 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.