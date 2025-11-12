19 membri ai unui grup de gherilă din Columbia, ucişi în atacuri aeriene ale armatei

Oficiali columbieni au anunţat marţi că 19 membri ai unui grup de gherilă au fost ucişi în atacuri aeriene militare într-o regiune amazoniană din sud-estul ţării, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Aceste bombardamente, care au vizat un grup disident provenit din fostele gherile FARC, au avut loc în timp ce preşedintele de stânga Gustavo Petro se confruntă cu sancţiuni americane pentru presupusa sa reticenţă de a destructura grupurile armate implicate în traficul de droguri.

Atacurile au avut loc în zorii zilei de luni şi au dus la moartea a „19 terorişti”, o arestare şi confiscarea de echipament militar, a declarat amiralul Francisco Cubides într-o conferinţă de presă.

Această operaţiune militară a fost un răspuns la ameninţarea unui atac iminent al forţelor d e gherilă împotriva unor ţinte militare, a adăugat el.

Preşedintele Petro a ordonat luni „bombardarea şi dizolvarea militară” a grupării conduse de cel mai căutat luptător de gherilă din ţară, cunoscut sub pseudonimul Ivan Mordisco, după eşecul negocierilor de pace cu Statul Major Central (EMC).

Ivan Mordisco conduce EMC, un grup rebel care a respi ns acordul de pace din 2016 dintre gherilele FARC (Forţele Armate Revoluţionare din Columbia) şi guvern.

EMC a crescut în putere de la dezarmarea FARC, finanţându-se prin trafic de droguri, extorcare şi minerit ilegal în zone îndepărtate ale ţării, potrivit experţilor.

Membrii săi se luptă pentru controlul Amazonului columbian cu un alt grup desprins din FARC, condus de un lider cunoscut sub numele de Calarca.

Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, au impus recent sancţiuni împotriva lui Petro şi apropiaţilor săi şi au revocat statutul de aliat al Columbiei în lupta împotriva traficului de droguri, argumentând că guvernul de stânga nu face suficient pentru a reduce producţia de cocaină.

Înaintea alegerilor prezidenţiale din 2026, Gustavo Petro se confruntă şi cu critici din partea opoziţiei, care îl consideră prea indulgent faţă de grupările criminale şi îl acuză că a eşuat în strategia sa de a purta negocieri de pace cu grupările armate încă foarte prezente în Columbia.