Cu 15.000 de angajați concediați și fonduri incerte, NASA se concentrează pe o singură misiune — întoarcerea pe Lună

Aproximativ 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă săptămâna aceasta, odată cu începerea închiderii guvernului, oprind activitatea în mare parte a agenției, care se confrunta deja cu reduceri bugetare și pierderi masive de locuri de muncă, scrie CNN.

Dar cel puțin un efort al NASA pare să avanseze cu viteză maximă: programul Artemis.

Cu obiectivul de a readuce astronauții pe suprafața lunară pentru prima dată în cinci decenii, programul Artemis a fost considerat esențial în contextul închiderii guvernului. Excepția a venit în momentul în care conducerea NASA și un grup bipartid de legiuitori au clarificat că consideră învingerea Chinei în cursa către Lună ca fiind o chestiune de securitate națională.

„China NU se îndreaptă spre Lună cu intenții bune”, a declarat administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, într-o postare pe rețelele de socializare luna trecută, înainte de închiderea guvernului. „America va ajunge acolo PRIMA, păstrând pacea atât pentru SUA, cât și pentru partenerii noștri internaționali.”

Un document publicat recent pe site-ul NASA arată că peste 3.000 de angajați vor continua să se prezinte la muncă în timpul închiderii guvernului. Este vorba de 2.000 de persoane în plus față de planul anterior de închidere, care nu includea excepția Artemis.

O mare parte din activitatea în curs se va concentra în jurul Artemis II, un zbor de testare cu echipaj în jurul Lunii, care urmează să decoleze încă din februarie.

Cu patru astronauți programați să zboare în această misiune, lucrările la proiect „sunt, evident, foarte importante pentru siguranță”, a declarat Lakiesha Hawkins, administrator adjunct interimar al NASA pentru Direcția de dezvoltare a sistemelor de explorare, în cadrul unei conferințe de presă din 23 septembrie.

„Anticipăm că vom putea solicita (și) vom putea continua să avansăm cu Artemis II în cazul închiderii”, a declarat Hawkins atunci.

Însă excepțiile prevăzute în planurile de închidere ale NASA din această săptămână merg și mai departe, permițând continuarea lucrărilor la Artemis III – misiunea istorică de aselenizare prevăzută în prezent pentru mijlocul anului 2027 – precum și la misiunile Artemis care ar trebui să aibă loc mai târziu în acest deceniu sau în următorul.

Programul Artemis, în valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari, depășește cu mult bugetul și este în întârziere față de programul ambițios stabilit în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Rămâne o problemă cheie: performanța navei spațiale Starship a SpaceX, un sistem de rachete gigant care ar trebui să transporte astronauții NASA de la nava lor spațială la suprafața Lunii în timpul misiunii Artemis III.

Încă în fază incipientă de dezvoltare, Starship a suferit o serie de defecțiuni în timpul zborului în timpul testelor din acest an. Dar ultima sa testare din august a decurs conform planului, iar SpaceX ar trebui să lanseze un alt zbor de testare încă de la jumătatea lunii octombrie.