Strada centrală Republicii din Oradea intră în reabilitare până anul viitor / Strada va fi refăcută cu pavaj din porfir, la fel ca celelalte piețe publice / Investiția e cofinanțată din fonduri europene și se ridică la 14,8 milioane de lei

În municipiul Oradea, comercianții de pe strada Republicii (Corso) și-au demontat terasele, dat fiind că de săptămâna viitoare, încep lucrările de reabilitare a străzii, la nici 20 de ani distanță de la pavarea cu granit și la doar trei ani de la ultimele spărturi pentru înlocuirea rețelelor de termoficare – relatează ebihoreanul.ro. Comercianții din zonă își fac griji pentru afacerile lor.

„În 2006 vânzările ne-au scăzut cu 60%. Acum, că e criză, va fi și mai rău. Dacă vedem că nu merge, închidem și plecăm în țara noastră”, spune patronul cunoscutei șaormerii La Turcu, Yilmaz Karabulut. Temerile îi sunt împărtășite de toți proprietarii de afaceri din zonă.

Noile lucrări pentru reabilitarea străzii sunt evaluate la 14,8 milioane lei și vizează înlocuirea pavajului degradat din granit cu plăci și dale din porfir, care vor reface vechiul model cu cercuri premiat în anii ’70, urmând să se desfășoare simultan pe toată strada. De asemenea, lucrările includ și înlocuirea rețelelor de canalizare pluvială din subteran, reabilitarea iluminatului și mutarea în subteran a rețelelor electrice ce vor deservi terasele.

Cofinanțate din fonduri europene prin proiectul „Coridor de mobilitate pietonală strada Republicii”, lucrările estimate la 14,8 milioane lei au fost atribuite firmei Flodor Transcom, deținută de liberalul Gheorghe Neag.

Fără experiență în pietonalizări, cu excepția amenajării străzii Libertății, Flodor a câștigat licitația pentru 12,4 milioane lei, sub prețurile unor concurenți consacrați precum Construcții Bihor și Gavella Com, care au și contestat rezultatul. Patronul Construcții Bihor, Gavrilă Ghilea a reclamat că unul dintre angajații săi, inginerul Ștefan Roșca, a fost inclus de Flodor în proiect fără voia lui, prin falsificarea semnăturii.

Primarul Florin Birta a făcut, în această privință, o plângere la DNA, dar rezultatul licitației a rămas neschimbat. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro