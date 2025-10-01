G4Media.ro
OktoBersFest se desfășoară weekendul acesta în Piața Ferdinand din Oradea

Sursa foto: pexels.com

OktoBersFest se desfășoară weekendul acesta în Piața Ferdinand din Oradea

Oradea se pregătește de o nouă ediție a FestiFall, cu invitați ca Hooverphonic, Delia și Corul Madrigal, însă luna octombrie debutează cu un alt festival, ceva mai mic, care va avea loc în acest weekend tot în centrul orașului, informează ebihoreanul.ro

OktoBersFest împrumută tradiția germană a petrecerilor de toamnă ce se întind pe mai multe zile, cu bere și bunătăți, și o adaptează specificului local, astfel că vizitatorii vor fi îmbiați atât cu cârnați tradiționali bavarezi și pretzel, cât și cu… mititei.

Inițiat de berăria locală Bers Nova, prezentă la mai toate evenimentele importante din oraș și care a lansat inclusiv o gamă de beri artizanale, Vulturar, inspirată de istoria și arhitectura Oradiei, festivalul OktoBersFest va fi în acest an mai la îndemâna orădenilor care apreciază berea și „farmecele” ei.

Dacă în trecut s-a ținut în curtea fabricii din Borș, iar în 2024 atât acolo, cât și la berăria Vulturar, în această toamnă OktoBersFest – cu „s”-ul adăugat în nume ca să amintească de organizatori – se va desfășura în Piața Ferdinand, mai precis pe platoul din fața Teatrului.

Festivalul va avea loc în perioada 3-5 octombrie, fiind organizat în colaborare cu Visit Oradea. „Vino să ne bucurăm împreună de o experiență autentică de Oktoberfest, chiar aici, la noi acasă. Ia-ți prietenii, familia și pe toți cei dragi și haideți să facem o petrecere de neuitat!”, au transmis organizatorii în preambulul noii ediții, care va fi deschisă publicului în fiecare dintre cele trei zile între orele 12 și 23. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro

