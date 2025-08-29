Ambasada Bangladesh, prima reacție după atacul xenofob în plină stradă asupra unui curier: Sincere aprecieri pentru intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului / Recunoștință pentru declarația președintelui

Ambasada statului Bangladesh a reacționat vineri după ce un tânăr l-a atacat în plină stradă pe un livrator de mâncare în București, incident survenit după ieșirile xenofobe ale liderilor partidului extremist AUR. Ambasada le-a mulțumit polițistului care l-a prins rapid pe agresot, dar și președintelui Nicușor Dan, care a condamnat atacul.

De remarcat că în comentariile la postare, un alt muncitor originar din Bangladesh susține că a fost și el atacat în România.

Reamintim că agresorul a fost arestat preventiv.

Liderul AUR care a declanșat un scandal public prin postările xenofobe este Dan Tănasă.

Comunicatul integral al Ambasadei Bangladesh:

Ambasada Bangladesh la București transmite sinceră recunoștință președintelui României pentru declarația sa promptă și principală prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări.

Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.

Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh-România!