Costin Tudoran
Sursa foto Inquam Photos / Octav Ganea

EXCLUSIV Agresorul livratorului din Bangladesh a declarat că are ”sânge pur” și că nu poate respira același aer cu ”subumanii ăștia” / Judecător: Rasismul ”subminează însăși baza democrației și contravine demnității umane”

Anchete30 Sep

Cosmin Tudoran, bărbatul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire același aer cu ”subumanii ăștia” și că el a avut mereu ”sânge pur”. Informația apare în decizia din 5 septembrie de menținere a arestării sale preventive, document pus la dispoziția G4Media.ro de către Tribunalul București în baza unei cereri formulate conform prevederilor Legii informațiilor de interes public nr. 544/2001.

În motivare, judecătorul a scris că fenomenul discriminării rasiale este în proces de amplificare, ”fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” și că ”Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane.”

Context

Pe data de 26 august 2025, în jurul orei 22.30, în Municipiul București, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh care aștepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că ”este un invadator” și i-a cerut ”să se întoarcă la el în țară”. Tudoran a fost prins la scurt timp de către un polițist aflat în timpul liber care a observat incidentul. Conform actelor de la Medicină Legală, livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Pe 27 august, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzația de ”lovire și alte violențe”, decizie menținută pe 5 septembrie de Tribunalul București. În timpul cercetărilor pentru săvârșirea acestei infracțiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe rețelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său și pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”. În acest sens, el ar fi distribuit pe o platformă online un colaj video cu simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler în timp ce se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă.

Din considerentele încheierii penale a judecătorului de la Tribunalul București care a menținut arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran reiese că magistratul și-a motivat decizia și prin faptul că ”în ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce.”

Judecătorul a invocat și faptul că ”motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă și din cuprinsul foii suplimentare de evoluție și tratament unde s-a consemnat declarația inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire același aer cu «subumanii ăștia», care în aprecierea sa nu sunt oameni, menționând cu această ocazie că el a avut mereu «sânge pur»”.

De asemenea, pentru a respinge luarea unei măsuri preventive mai blânde, magistratul nu a luat în considerare nici faptul că Tudoran se afla la primul contact cu legea penală și nici că, anterior, acesta figurează cu multiple internări la un spital de psihiatrie ”ca urmare a comportamentului violent și antisocial”. Procedurile judiciare obligă anchetatorii să dispună efectuarea unei expertize medico-legale care să stabilească dacă inculpatul a avut discernământ (a știut să facă diferența dintre bine și rău) la momentul comiterii faptei. Din decizia Tribunalului reiese că până pe 5 septembrie fuseseră înregistrate la dosar doar ”constatări preliminare” ale unei comisii de la Institutul Național de Medicină Legală.

Judecătorul a justificat că se impune prelungirea arestului preventiv ”în contextul unor acuzații de o gravitate extrem de ridicată (lovirea unei persoane în mod spontan pe motiv rasial) (…) pentru a-l determina pe inculpat să conștientizeze consecințele faptelor sale, pentru a demonstra fermitatea autorităților în reprimarea unor astfel de conduite și pentru a consolida încrederea publică în capacitatea acestora de a gestiona într-un mod intransigent și ferm astfel de fenomene (în contextul amplificării fenomenului de discriminare pe motiv rasial, promovat pe diverse căi în mod infam de anumite persoane), și că acestea veghează ca ordinea publică să fie menținută. Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane.”

Completul de judecată nu a menționat explicit nume de persoane care ar fi promovat ”în mod infam” discriminare rasială, dar în spațiul public, cu exact o săptămâna mai devreme, devenise virală o postare a politicianului AUR Dan Tănasă care îndemnase românii să mai preia comenzi livrate de curieri străini.

În fața judecătorului, Tudoran a cerut clemență deoarece ”dorește să se angajeze și să urmeze niște cursuri”, dar solicitarea sa a fost respinsă pe motiv că ”în momentul implicării în comiterea faptei de agresiune, inculpatul și-a asumat riscul ca interesele sale particulare să fie afectate, iar tribunalul nu poate să pună mai presus decât interesul general al societății viața (vieții n.r.) particulară a inculpatului, pe care el însuși, prin acțiunile sale, a afectat-o.”
În final, judecătorul a ajuns la concluzia că lăsarea în libertate a lui Tudoran ”ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoanele ce fac parte din aceeași categorie socială cu persoana vătămată, precum și impresia generală că împotriva unor fapte periculoase organele statului nu acționează suficient (cel de-al doilea element al pericolului concret pentru ordinea publică)”. Decizia a fost definitivă.

2 comentarii

  1. Urmează să afle ce aer va respira la mititica si, cine știe, poate schimbă și sângele…

  2. Omul e bolnav, n-are toate țiglele pe casă. Este de dus la ospiciu și păstrat acolo, nu la pârnaie.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.