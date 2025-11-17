Sondaj Atlasintel: Ciprian Ciucu pe primul loc, dar cu avans mic în fața lui Băluță, Drulă și Anca Alexandrescu

Un sondaj Atlasintel comandat de Hotnews arată că liberalul Ciprian Ciucu e pe primul loc în preferințele electoratului din București cu trei săptămâni înainte de alegeri, cu 19,2% din opțiunile de vot.

Sondajul arată o cursă extrem de strânsă între primii patru clasați, o situație fără precedent la alegerile pentru Capitală.

Sondajul arată că Ciucu (PNL) este creditat cu 19,2% și este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei se află Cătălin Drulă (USR), cu 18,1%, iar pe locul 4 se află Anca Alexandrescu (AUR) cu 17.9%.

De remarcat că Ana Ciceală (Partidul SENS) este cotată cu 7,1% din preferințele respondenților, în timp ce Vlad Gheorghe (Partidul Drept) e cotat cu 2,6%. Ambii au plecat din USR.

Virgil Zidaru (influencerul pro-Călin Georgescu cunoscut drept Makaveli) este cotat cu 2.8%, iar George Burcea (POT) – 0.5%.

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024. Dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie și sunt organizate într-un singur tur.

Postul de primar al Capitalei e vacant după ce Nicușor Dan a devenit președintele României.