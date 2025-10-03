Ce conține documentul prezentat la Copenhaga liderilor europeni de președintele Nicușor Dan pe tema interferenței Rusiei în alegerile din România

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat liderilor europeni reuniți la summitul de la Copenhaga un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva României. Documentul arată că alegerile prezidențiale din 2024 au fost ținta unei campanii coordonate de influență, în care au fost combinate atacuri cibernetice, acțiuni de destabilizare și propagandă masivă pe rețele sociale.

Potrivit raportului, infrastructura electorală din România a fost vizată de peste 85.000 de atacuri cibernetice, lansate din peste 30 de state. De asemenea, credențiale ale angajaților Autorității Electorale Permanente și ale Biroului Electoral Central au fost compromise și publicate pe forumuri rusești. În paralel, grupări pro-ruse precum Killnet și Lockbit au vizat instituții publice, bănci și companii de transport din România.

Raportul mai documentează cazuri de acțiuni de sabotaj: în 2024, un cetățean columbian coordonat de agenți ruși a fost arestat la Iași în timp ce pregătea atacuri asupra unor sonde petroliere și a unei stații de gaze. Alte incidente similare au fost identificate în Polonia și Cehia, semn al unei strategii regionale.

Un alt capitol se referă la subversiunea politică. Potrivit documentului, candidatul suveranist Călin Georgescu a beneficiat de o campanie online masivă, susținută prin rețele de conturi false pe TikTok și Facebook, dar și prin site-uri clonă („doppelgänger”) care imitau publicații românești și instituții oficiale. Raportul arată că echipa lui Georgescu a colaborat cu persoane cu legături documentate la Moscova, inclusiv fostul luptător Horațiu Potra, care ar fi pregătit acțiuni violente în București după anularea scrutinului de către Curtea Constituțională.

Raportul despre războiul hibrid al Rusiei prezentat de președintele Nicușor Dan by Cristian Pantazi