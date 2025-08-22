Numai 47 de ţări au confirmat participarea la summitul climatic COP30, în Brazilia, din cauza costurilor de cazare prea mari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul brazilian a recunoscut vineri că, până în prezent, numai 47 din cele 196 de ţări semnatare ale Convenţiei ONU privind schimbările climatice şi-au confirmat prezenţa la summitul climatic COP30, care se va desfăşura între 10 şi 21 noiembrie în oraşul brazilian Belem, relatează agenţia EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele conferinţei privind schimbările climatice, ambasadorul brazilian Andre Corrasa do Lago, a spus în faţa presei că acest nivel scăzut de confirmare a participării la summit este în mare măsură rezultatul preţurilor extrem de mari pentru cazare în oraşul Belem, transmite Agerpres.

Diplomatul brazilian şi alţi reprezentanţi ai guvernului ţării sale au discutat această problemă vineri cu oficiali ai ONU, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile ridicate pe care le implică participarea la summit, în special pentru multe ţări în curs de dezvoltare.

Oraşul tropical Belem, situat în nordul Braziliei la gura de vărsare a Amazonului în ocean, are o capacitate hotelieră de circa 25.000 de paturi, în timp ce o estimare a prezenţei la un eveniment precum COP30 indică aproximativ 50.000 de participanţi din circa 200 de ţări, inclusiv şefi de stat şi de guvern, reprezentanţi ai ONG-urilor, activişti etc.

Guvernul brazilian a lansat un plan menit să soluţioneze problema capacităţii de cazare insuficiente, printre măsuri numărându-se extinderea hotelurilor existente şi construirea altora noi, încheierea de acorduri cu platforme de cazare pe termen scurt, cum ar fi Airbnb, precum şi utilizarea navelor de croazieră acostate într-un port din apropierea oraşului.

Cu toate acestea, deficitul spaţiilor de cazare a condus la preţuri exagerate în perioada summitului, situaţie pe care autorităţile braziliene o atribuie speculaţiilor. Guvernul brazilian recunoaşte de asemenea probleme legate de capacitatea limitată a aeroportului din Belem.

În pofida tuturor dificultăţilor, guvernul preşedintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva menţine oraşul Belem gazdă a COP30, în virtutea „simbolismului” reprezentat de regiunea amazoniană, una dintre cele mai sensibile în faţa schimbărilor climatice.

Preşedintele Austriei, ecologistul Alexander Van der Bellen, a anunţat mai devreme luna aceasta că nu va participa la summitul climatic COP30, întrucât costul deplasării este prea ridicat şi Austria trebuie să-şi reducă deficitul bugetar care a depăşit anul trecut 4% din PIB.