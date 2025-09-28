Zelenski afirmă că lucrează la un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din SUA /Valoarea pachetului aflat în discuție, estimată la 90 de miliarde de dolari

Oficialii ucraineni vor vizita SUA la sfârșitul acestei luni sau în octombrie pentru discuții tehnice privind achizițiile de arme și un acord separat privind producția de drone, a informat președintele Volodimir Zelenski, conform Politico. În presă au apărut informații că acest acord ar fi evaluat la 90 de miliarde de dolari.

Președintele ucrainean care s-a întâlnit cu Trump săptămâna trecută la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, a declarat sâmbătă că a împărtășit președintelui american „o anumită viziune asupra a ceea ce s-ar putea face” pentru a răspunde acțiunilor Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, potrivit rapoartelor.

„Legat de ceea ce Ucraina dorește de la Statele Unite ale Americii, totul este acolo”, a declarat Zelenski, potrivit surselor citate. „I-am transmis președintelui SUA o cerere care conține detalii și ilustrații referitor la dorințele Ucrainei”, a spus el.

„Dar suntem pregătiți pentru acorduri separate, pentru tipuri individuale de arme, inclusiv sisteme cu rază lungă de acțiune. Nu pot oferi mai multe detalii”, le-a spus Zelenski reporterilor.

Liderul ucrainean a avertizat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin nu va opri agresiunea împotriva Ucrainei, după cum indică testarea de către Moscova a sistemelor europene de apărare aeriană prin recentele incursiuni cu drone în mai multe țări NATO. „Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde”, a spus Zelenski.