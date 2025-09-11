Fost viceprimar al municipiului Arad, cercetat pentru abuz în serviciu pentru angajări fictive la Compania de Transport Public
Fostul viceprimar al municipiului Arad, Ilie Cheşa, care anul trecut a candidat pentru funcţia de primar la Arad din partea PSD, a fost audiat, joi, la sediul DNA Timişoara, într-un dosar în care procurorii cercetează mai multe angajări fictive făcute la Compania de Transport Public Arad, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Ilie Cheşa ar fi mijlocit, în calitate de viceprimar, angajarea a doi bărbaţi în cadrul Companiei de Transport Public Arad. Cei doi figurau ca angajaţi, în documente, încasau salariile, dar nu se prezentau la serviciu, susţin sursele citate.
Ilie Cheşa s-a prezentat joi la sediul DNA Timişoara însoţit de avocat, iar în urma audierilor procurorii au decis să îl cerceteze în stare de libertate pentru abuz în serviciu.
De asemenea, procurorii DNA au făcut şi o percheziţie la sediul Companiei de Transport Public Arad de unde au ridicat documente.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția / Crețu e acuzat că a primit 40.000 de lei de la fratele unui afacerist din Republica Moldova cu contracte cu Elcen
Primarul municipiului Reghin, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu / Și fostul edil al orașului a fost trimis în judecată în 2023
O publicație maghiară pro-administrație Orbán acuză UE că favorizează România coruptă, în raport cu Ungaria, „elevul pe care-l ține în banca din spate pentru că nu ascultă poruncile” / „ DNA în România lovește foarte selectiv sub pretextul combaterii corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.