Fost viceprimar al municipiului Arad, cercetat pentru abuz în serviciu pentru angajări fictive la Compania de Transport Public

Fostul viceprimar al municipiului Arad, Ilie Cheşa, care anul trecut a candidat pentru funcţia de primar la Arad din partea PSD, a fost audiat, joi, la sediul DNA Timişoara, într-un dosar în care procurorii cercetează mai multe angajări fictive făcute la Compania de Transport Public Arad, transmite News.ro.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Ilie Cheşa ar fi mijlocit, în calitate de viceprimar, angajarea a doi bărbaţi în cadrul Companiei de Transport Public Arad. Cei doi figurau ca angajaţi, în documente, încasau salariile, dar nu se prezentau la serviciu, susţin sursele citate.

Ilie Cheşa s-a prezentat joi la sediul DNA Timişoara însoţit de avocat, iar în urma audierilor procurorii au decis să îl cerceteze în stare de libertate pentru abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii DNA au făcut şi o percheziţie la sediul Companiei de Transport Public Arad de unde au ridicat documente.