Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Cei care dețin card, însă care nu s-a încărcat până la această oră, pot cere ajutor pe adresa de e-mail [email protected] ori la numerele de telefon 0372.838.633 și 0372.838.886.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am promis, am livrat — am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara.

Sunt bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie:

🔹 pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială;

🔹 copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

🔹 familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune”, a precizat ministrul într-o postare pe Facebook.

Concret, este vorba despre: 1.115.773 beneficiari primesc prima tranșă, pe baza datelor agregate de la Casa Națională de Pensii Publice și, respectiv, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dintre care: 1.028.391 carduri valabile — 92,16%; 6.231 carduri emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) — 0,55%; 12.223 carduri dezactivate (care necesită reemitere și redistribuire) — 1,09%; 68.928 carduri pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) — 6,17%.

„Angajamentul meu este ca tranșa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, așa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, a precizat Pîslaru.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu stabilește eligibilitatea individuală a beneficiarilor (nu noi decidem cine primește acest ajutor), ci asigură exclusiv încărcarea cardurilor pentru persoanele confirmate ca eligibile de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin CNPP și ANPIS”, a mai precizat ministrul.

Dragoș Pîslaru a subliniat că „aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră: avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material”.

„De aceea, așa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate — asistență socială, educație, sănătate, consiliere, locuri de muncă.

Trecerea spre un stat care nu doar transferă câțiva bănuți, ci pune instituțiile să colaboreze între ele, mai aproape de oamenii aflați în nevoie și spre rezolvarea problemelor acestora printr-un management de caz individualizat și intervenții la nivelul comunității. Este un pas important spre o Românie în care oamenii vulnerabili nu se vor mai simți abandonați sau amăgiți, ci sprijiniți cu adevărat pentru a trăi o viață demnă și independentă”, a încheiat Dragoș Pîslaru.

Cardurile sociale sunt încărcate cu suma de 250 de lei.